快訊

「仙塔律師」大轉彎認罪…同行見上次出庭很帶種 她預測律師牌保住了

Nvidia H200晶片太香了好為難？傳陸官員緊急開會評估要不要買

聽新聞
0:00 / 0:00

海委會政務副主委兼海巡署長 張忠龍：傳承優良海巡

中央社／ 高雄10日電
前海洋委員會副主委吳美紅轉任考試院副秘書長，原職務由張忠龍轉任並兼任海巡署長。圖／海巡署提供
前海洋委員會副主委吳美紅轉任考試院副秘書長，原職務由張忠龍轉任並兼任海巡署長。圖／海巡署提供

前海洋委員會副主委吳美紅轉任考試院副秘書長，原職務由張忠龍轉任並兼任海巡署長；張忠龍表示，將盡力完成各項工作，保護國人安危，同時貫徹精準執法，傳承優良海巡文化。

依總統府官網發布中華民國114年12月10日總統令，任命張忠龍為海洋委員會副主任委員兼海洋委員會海巡署署長。

張忠龍告訴中央社記者，他將盡力完成各項工作，保護國人安危；另外，作為一名「海巡人」，將傳承並延伸海巡經驗與傳統，貫徹精準執法，穩健壯大海巡。

張忠龍明年1月將滿65歲，面對轉任政務職務，張忠龍說，將盡力完成階段性任務，同時希望年輕一代能接棒，繼續傳承優良海巡文化，延續守護海疆、捍衛家園使命。

海委會規劃民國114年至116年間，推動「海空一體、海域調查、海巡韌性」等重要建案，相關項目將引領海巡署進入第二波大轉型階段。

據了解，為順利推進相關建案，海洋委員會主委管碧玲決定借重張忠龍施政專業，任命張忠龍由常務副主任委員轉任政務副主任委員，並繼續兼任海巡署長，推動國家海洋事務發展。

張忠龍在海巡署任職近20年，曾任海巡署勤指中心主任、巡防處長、情報處長、偵防分署長、中部分署長及副署長等職務，歷練完整。

海巡署 主任 管碧玲

延伸閱讀

海巡署與軍醫局簽署合作備忘錄 強化海上緊急醫療救護能量

促升水域災變能量 消防署偕海巡署合作四大面向

海巡署汰換158輛逾年限舊車 總里程可繞赤道492圈

美眾院國防授權法案出爐 邀台參加環太軍演文字遭刪除

相關新聞

韓國瑜明協商停砍公教年金 李來希：要的不多只是停損而已

立法院長韓國瑜明將協商攸關停砍公教人員年金的修法草案，全國公務人員協會前理事長李來希表示，「是曙光還是落日？」期待執政的...

賴瑞隆人權日貼黑白照稱「想念陳菊」網嚇壞：花媽怎麼了

角逐民進黨2026高雄市長初選的立委賴瑞隆，近來身陷子女校園霸凌風暴，兩度召開會落淚道歉，仍被批評不適格，事件延燒之際，...

能正常上班課？苗博雅稱若開戰第一個被抓 楊智伃酸：太看得起自己

台北市議員苗博雅日前稱「戰時仍可能維持正常上班上學」，引發熱議。國民黨前發言人楊智伃批評苗博雅簡直自欺欺人，「戰爭若真的...

游智彬帶「生死狀」嗆輸贏！王世堅：好自為之

新黨副秘書長游智彬日前到民進黨中央黨部抗議，與正在受訪的民進黨立委王世堅發生言語衝突，兩人互嗆簽生死狀。兩人今天下午再度...

為林昶佐？中央社連年虧損卻聘芬蘭記者 胡婉玲吐答案

中央通訊社駐外記者現況成為立法院教育及文化委員會質詢話題，立委關切新增駐芬蘭記者理由及印尼駐地記者缺額。中央社社長胡婉玲...

海委會政務副主委兼海巡署長 張忠龍：傳承優良海巡

前海洋委員會副主委吳美紅轉任考試院副秘書長，原職務由張忠龍轉任並兼任海巡署長；張忠龍表示，將盡力完成各項工作，保護國人安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。