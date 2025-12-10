海委會政務副主委兼海巡署長 張忠龍：傳承優良海巡

前海洋委員會副主委吳美紅轉任考試院副秘書長，原職務由張忠龍轉任並兼任海巡署長；張忠龍表示，將盡力完成各項工作，保護國人安危，同時貫徹精準執法，傳承優良海巡文化。

依總統府官網發布中華民國114年12月10日總統令，任命張忠龍為海洋委員會副主任委員兼海洋委員會海巡署署長。

張忠龍告訴中央社記者，他將盡力完成各項工作，保護國人安危；另外，作為一名「海巡人」，將傳承並延伸海巡經驗與傳統，貫徹精準執法，穩健壯大海巡。

張忠龍明年1月將滿65歲，面對轉任政務職務，張忠龍說，將盡力完成階段性任務，同時希望年輕一代能接棒，繼續傳承優良海巡文化，延續守護海疆、捍衛家園使命。

海委會規劃民國114年至116年間，推動「海空一體、海域調查、海巡韌性」等重要建案，相關項目將引領海巡署進入第二波大轉型階段。

據了解，為順利推進相關建案，海洋委員會主委管碧玲決定借重張忠龍施政專業，任命張忠龍由常務副主任委員轉任政務副主任委員，並繼續兼任海巡署長，推動國家海洋事務發展。

張忠龍在海巡署任職近20年，曾任海巡署勤指中心主任、巡防處長、情報處長、偵防分署長、中部分署長及副署長等職務，歷練完整。