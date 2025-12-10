聽新聞
0:00 / 0:00
民進黨青年局首開會員大會 賴總統：未來總統一定出自這裡
民進黨今天舉行「民進黨青年局會員大會」 ，身兼民進黨主席的賴清德總統、日本台灣交流協會代表片山和之皆與會。賴總統表示，日本青年局成員常是日本首相人選，民進黨未來重要幹部甚至總統，一定也是從青年局的人選裡面出來。片山和之則說，目前日台關係可以說是歷史上最好的狀態。
青年局是民進黨內以年輕民意代表，包括立委、地方議員組成的團體。賴總統指出，日本青年局的成員，特別是局長，常常是日本內閣的部會首長，甚至首相的人選，他期待民進黨青年局的會員，要認真看待自己的角色跟使命，定位清楚，交流的方向就會更明確。
賴總統說，和日本的交流必然會開拓國際視野，青年局成員要藉此學習，包括國防外交、產業合作、城市到國家層級，甚至民生、文化、體育各方面，要有更高的視野，才能在國家需要的時候承擔責任。
片山和之表示，目前日台關係可說是歷史上最好的狀態，在日中對立加劇的情況下，賴總統分享食用日本水產的照片，台灣也撤銷與福島第一核電站事故相關的日本食品進口限制，這些行動令許多日本人感動，並強烈感受到日台情誼。隨著民進黨青年局的成立，期待未來特別是青年世代中，日台交流更加頻繁，日台間的信賴關係也更加牢固。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言