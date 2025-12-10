民進黨青年局首開會員大會 賴總統：未來總統一定出自這裡

民進黨今天舉行「民進黨青年局會員大會」 ，身兼民進黨主席的賴清德總統、日本台灣交流協會代表片山和之皆與會。賴總統表示，日本青年局成員常是日本首相人選，民進黨未來重要幹部甚至總統，一定也是從青年局的人選裡面出來。片山和之則說，目前日台關係可以說是歷史上最好的狀態。

青年局是民進黨內以年輕民意代表，包括立委、地方議員組成的團體。賴總統指出，日本青年局的成員，特別是局長，常常是日本內閣的部會首長，甚至首相的人選，他期待民進黨青年局的會員，要認真看待自己的角色跟使命，定位清楚，交流的方向就會更明確。

賴總統說，和日本的交流必然會開拓國際視野，青年局成員要藉此學習，包括國防外交、產業合作、城市到國家層級，甚至民生、文化、體育各方面，要有更高的視野，才能在國家需要的時候承擔責任。