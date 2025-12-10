2025年台灣代表字揭曉「罷」奪冠 民眾黨：人民對施政一片空白的評語

「2025代表字大選」票選結果今天揭曉，其中「罷」獲選為年度代表字。民眾黨發言人張彤表示，這是人民對執政黨的空白施政成績單所下的評語，回顧過去一年想不到任何福國利民的政績，只記得民進黨轟轟烈烈地操作一場大罷免，如果再繼續執迷不悟，很快就會被民意下架。

「台灣2025代表字大選」由聯合報主辦，邀來各界名人專家與達人推薦60個候選字，從11月13日至12月8日累積7萬8184張選票，票數最高的代表字分別為罷、詐、淹、挺、災、鏟、亂、裂、稅、韌，其中「罷」字的推薦人共有四位，包括台北市長蔣萬安、民眾黨立委張啓楷、國民黨立委柯志恩及高中教師區桂芝。

針對年度代表字票選結果，張彤稍早受訪時表示，面對執政黨一片空白的施政成績單，年度代表字「罷」字是人民所下的評語。回顧過去一整年，人民想不到賴政府任何福國利民的政績，只記得民進黨轟轟烈烈地操作一場大惡罷，最後也淒淒慘慘的以大失敗作為收場。

張彤說，希望執政者聽見人民對踐踏民意、濫權操作，還有打壓不同聲音的憤怒，如果持續執迷不悟、違法亂政，甚至走向極權獨裁之路，未來很快就會被民意下架。

推薦人張啓楷表示，民進黨發動大罷免創下世界惡例、撕裂台灣社會，同時影響今年7月丹娜絲颱風救災與復原重建，「罷」字在國人心中有痛、有傷也有淚，提醒執政黨不要再犯相同錯誤，否則只會讓全國人民受害。