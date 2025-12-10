能正常上班課？苗博雅稱若開戰第一個被抓 楊智伃酸：太看得起自己

台北市議員苗博雅日前稱「戰時仍可能維持正常上班上學」，引發熱議。國民黨前發言人楊智伃批評苗博雅簡直自欺欺人，「戰爭若真的開打，唯一還能繼續上班的，恐怕就只剩你們這些繼續洗地的綠營側翼。」

楊智伃指出，面對台海戰爭，苗博雅說「打仗也可以正常上班」，被網友罵翻後，苗博雅又稱會第一個被抓走？實在太看得起自己。執政當局透過煽動恐懼製造政治紅利，甚至在民調、網路節目上，透過立委與民代側翼帶風向，要求民眾「不可以恐懼戰爭」？不想上戰場，就等於不愛台灣？

楊智伃說，這根本不是愛不愛台灣的問題，這是在暗示人民：「你就算害怕，也必須配合這場他們選擇要走的戰爭路線。」更何況，苗博雅還錯誤類比烏俄戰爭與台海戰爭的可能性。烏克蘭或俄羅斯之所以還能部分運作，是因為它們有戰略縱深，土地面積更是天壤之別。

楊智伃說，烏克蘭的國土面積約為台灣的16～17倍，俄羅斯更是世界面積最大的國家之一。反觀台灣是一座海島，沒有縱深，沒有退路，一旦開戰，第一波很可能就是最後一波。這是所有期待區域和平穩定的民主社會與人民，無法接受的現實風險。

楊智伃批評，苗大議員沒知識，也要有常識，沒常識，也該對自己有點認知，真的太看得起自己了吧？還是現在是在跟民進黨立委沈柏洋PK，搶占青鳥「抗中保台大將軍」的話語權？恐怕戰爭若真的發生，唯一還在繼續工作的，就是這些在網路上散播精神勝利、繼續洗地的綠營側翼。

她說，一個真正負責任的政府，應該做的事情應該是如何避免戰爭、如何讓人民遠離戰爭？如何做好所有準備並且自立自強、真正保護人民。真正的勇敢，不是「不怕戰爭」，而是敢為人民把戰爭擋在門外。