韓國瑜明協商停砍公教年金 李來希：要的不多只是停損而已

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
全國公務人員協會前理事長李來希。聯合報系資料照
全國公務人員協會前理事長李來希。聯合報系資料照

立法院韓國瑜明將協商攸關停砍公教人員年金的修法草案，全國公務人員協會前理事長李來希表示，「是曙光還是落日？」期待執政的民進黨知所醒悟，錯誤的政策比貪汙更可怕，請不要讓公教這個行業與職業成為年輕人的畏途。

公教年金改革2018年7月1日上路，在所得替代率方面，年資滿15年，所得替代率為45%，分10年降到30%；年資滿35年，所得替代率為75%，分10年降到60%。

立法院司法及法制委員會日前初審通過國民黨立委等所提「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」部分條文修正草案，擬讓退休金所得替代率自去年或今年停止逐年遞減，以及退休金按消費者物價指數CPI累計成長率調整等。

不過，朝野經討論、協商皆無法達成共識，韓國瑜明上午將召集黨團協商。

李來希表示，感謝國民黨立法院黨團的積極用心，感謝韓國瑜劍及履及地安排朝野協商，期待執政的民進黨知所醒悟，請要讓公教這個行業與職業成為年輕人的畏途，這次公教人員退撫法案的修正，已是謙卑再謙卑的訴求，停止無止無盡的遞減凌遲式的羞辱公教人員。

李來希說，他們要的不多，只是停損而已，還退休人員尊嚴、讓他們喘口氣吧！

