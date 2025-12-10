提升政策層級 衛福部組改設置兒少及家庭支持署

快訊

中央社／ 台北10日電

衛福部將啟動大幅度組織改造，包含為提升政策層級，設置兒少及家庭支持署，以及整合長照業務，成立長期照顧及社會發展署，另增設國家醫療科技評估中心、國家中醫研究院2行政法人，盼藉財務與人事彈性，吸引專業人才。

為配合衛福部組織改造，行政院會明天擬討論、通過行政院人事行政總處簽陳衛生福利部所擬「衛生福利部組織法」第2條、第5條、第8條修正草案、「衛生福利部兒少及家庭支持署組織法」草案、「衛生福利部長期照顧及社會發展署組織法」草案及「衛生福利部中央健康保險署組織法」第2條修正草案等4項草案。

根據規劃，為提升兒少政策層級，未來整合衛福部以及國健署的保護司、社工司、相關兒少健康促進業務，以及部分社家署婦女福利及企劃組業務、兒少福利組、家庭支持組負責內容整併為兒少及家庭支持署。

另外，衛福部也將成立長期照顧及社會發展署，整合長照業務，將原先衛福部長照司、社保司、照護司，與社家署婦女福利及企劃組部分業務內容、老人福利組、身心障礙福利組負責項目整合為長期照顧及社會發展署，健保業務則併回健保署，透過業務整合，精簡組織結構。

此外，衛福部組改也規劃增設2個行政法人，包含國家醫療科技評估中心行政法人，以及將國家中醫藥研究所轉型為國家中醫研究院行政法人，期盼藉由財務與人事彈性，吸引專業人才、資深醫師及高科技研究人才。

以此規劃，衛福部組改後將從原先的10司、6處、7常設型任務編組、6機關（署）、40機構、無行政法人，調整為8司、7處、3常設型任務編組、6機關（署）、39機構、2行政法人。

行政院政務委員陳時中今天對媒體表示，改組關鍵是精進業務，並且著重整體效率，改善過往困擾，對於服務社會面向應該很有幫助，尤其兒少部分整合比較多單位，相信對兒童的健康保護會有一定幫助，至於長照、老福、身障等業務因為有相似以及競合之處，過往分在不同署時，常須拉到部本部溝通，如今整合至同一署，是非常好的發展方向。

兒少 衛福部 法人

