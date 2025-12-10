台灣2025代表字「罷」 國民黨：惡罷也波及民間信任

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
「台灣2025代表字大選」票選結果今天揭曉，貫穿一整年的大罷免，讓「罷」字獲選為今年的年度代表字，巴黎奧運拳擊金牌國手林郁婷（左）在記者會上一同揭曉代表字。記者余承翰／攝影

「台灣2025代表字大選」票選結果今天揭曉，「罷」獲選為今年的年度代表字，「詐」則居次。國民黨發言人牛煦庭表示，一場惡意的罷免，浪費國家公帑、社會資源、民間的信任也受惡鬥波及，實在是難以承受之重。

牛煦庭表示，在「罷」後的第二字就是「詐」，人民對於詐騙橫行深惡痛絕，立法院屢次修法，期待行政機關善用；但從許多詐騙集團屢次小額交保、甚至有車手交保後立刻再犯等狀況來說，執行端顯然還有不小改善空間，打詐要交出成績單，恐怕還有很長的路要走。

牛煦庭也說，遺憾大罷免的結果出來後，執政黨依然不願將之視為民意的展現，認真對待在野黨的訴求，僵局依然存在，國政癱瘓，並非人民之福。

牛煦庭 詐騙集團 大罷免 國民黨

