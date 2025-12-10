片山和之：日台關係史上最好 盼青年世代交流更頻繁

日本台灣交流協會代表片山和之今天受邀出席民主進步黨青年局會員大會，他說，目前日台關係可說是歷史上最好的狀態，感謝總統賴清德與民進黨對日本的強力支持。隨著民進黨青年局的成立，他期待未來、特別是在青年世代，日台交流更加頻繁，信賴關係也更加牢固。

片山和之以中文致詞提到，民進黨自2021年起，與日本自民黨在「外交防衛2+2」框架下進行執政黨交流，並持續與日本積極進行議員交流。在此背景下，民進黨新成立的青年局將大大促進與日本各黨青年局的交流深化以及青年世代的人才培養。

片山和之說，今年10月底民進黨青年局長陳冠廷率領民進黨青年局訪日，拜訪日本維新會、立憲民主黨等多個政黨。民進黨青年局成立後，首次海外訪問選擇日本，他感到非常高興。

片山和之認為，「目前日台關係可以說是歷史上最好的狀態」。今年3月交流協會民意調查結果顯示，76%台灣人最喜歡的外國就是「日本」，81%表示對日本有親切感。此外，台灣最近的調查也顯示，74.5%日本人表示對台灣有親切感。

他說，要培養這種相互信任，議會交流扮演的角色非常重要。在日中對立加劇的情況下，總統賴清德在社交媒體發布食用日本產扇貝和鰤魚的照片，許多民進黨籍民代也發表支持日本的內容。此外，台灣已經撤銷與福島第一核電站事故相關的日本食品進口的限制，這些行動令許多日本人感動，並強烈感受日台之間的情誼。

他表示，感謝賴總統以及民進黨對日本的強力支持。隨著民進黨青年局的成立，他期待未來、特別是在青年世代，日台交流更加頻繁，信賴關係也更加牢固。

片山和之說，聽聞民進黨青年局是以自民黨青年局為模範，期望民進黨青年局能如同自民黨青年局一樣，成為培養優秀人才的搖籃，並孕育台灣未來的領袖。衷心祈願民進黨青年局成為日台之間進一步友好和交流的橋樑，日台關係更加緊密發展。