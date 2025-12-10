快訊

「宜寧中學」校史超硬！ 蔣緯國創校、夫人為首任校長 昔日棒球、女足強到嚇人

堅持不花向家的錢？網傳兒女費全自己出 郭碧婷笑喊：婆婆給我很多錢

獨／一波三折…雙城論壇時間終於敲定 蔣萬安「這2天」將赴上海交流

片山和之：日台關係史上最好 盼青年世代交流更頻繁

中央社／ 台北10日電

日本台灣交流協會代表片山和之今天受邀出席民主進步黨青年局會員大會，他說，目前日台關係可說是歷史上最好的狀態，感謝總統賴清德與民進黨對日本的強力支持。隨著民進黨青年局的成立，他期待未來、特別是在青年世代，日台交流更加頻繁，信賴關係也更加牢固。

片山和之以中文致詞提到，民進黨自2021年起，與日本自民黨在「外交防衛2+2」框架下進行執政黨交流，並持續與日本積極進行議員交流。在此背景下，民進黨新成立的青年局將大大促進與日本各黨青年局的交流深化以及青年世代的人才培養。

片山和之說，今年10月底民進黨青年局長陳冠廷率領民進黨青年局訪日，拜訪日本維新會、立憲民主黨等多個政黨。民進黨青年局成立後，首次海外訪問選擇日本，他感到非常高興。

片山和之認為，「目前日台關係可以說是歷史上最好的狀態」。今年3月交流協會民意調查結果顯示，76%台灣人最喜歡的外國就是「日本」，81%表示對日本有親切感。此外，台灣最近的調查也顯示，74.5%日本人表示對台灣有親切感。

他說，要培養這種相互信任，議會交流扮演的角色非常重要。在日中對立加劇的情況下，總統賴清德在社交媒體發布食用日本產扇貝和鰤魚的照片，許多民進黨籍民代也發表支持日本的內容。此外，台灣已經撤銷與福島第一核電站事故相關的日本食品進口的限制，這些行動令許多日本人感動，並強烈感受日台之間的情誼。

他表示，感謝賴總統以及民進黨對日本的強力支持。隨著民進黨青年局的成立，他期待未來、特別是在青年世代，日台交流更加頻繁，信賴關係也更加牢固。

片山和之說，聽聞民進黨青年局是以自民黨青年局為模範，期望民進黨青年局能如同自民黨青年局一樣，成為培養優秀人才的搖籃，並孕育台灣未來的領袖。衷心祈願民進黨青年局成為日台之間進一步友好和交流的橋樑，日台關係更加緊密發展。

青年 日本台灣交流協會 民進黨

延伸閱讀

3張門票換鄭習會？雙方均否認 綠：國共異口同聲欺騙台灣

立院三讀長照扣除額增至18萬元 明年5月報稅就能適用

南韓電子入境卡列「CHINA（TAIWAN）」 陳冠廷：台灣主權獨立

陳冠廷：不能忽視中2027推進犯台準備 自我防衛降熱戰風險

相關新聞

賴瑞隆人權日貼黑白照稱「想念陳菊」網嚇壞：花媽怎麼了

角逐民進黨2026高雄市長初選的立委賴瑞隆，近來身陷子女校園霸凌風暴，兩度召開會落淚道歉，仍被批評不適格，事件延燒之際，...

游智彬帶「生死狀」嗆輸贏！王世堅：好自為之

新黨副秘書長游智彬日前到民進黨中央黨部抗議，與正在受訪的民進黨立委王世堅發生言語衝突，兩人互嗆簽生死狀。兩人今天下午再度...

南韓入境卡列中國台灣！外交部揚言檢視與韓關係 ：沒有祭出所謂手段 只是提醒

南韓在電子入境申報單不當稱呼我為「中國（台灣）」，從二月迄今未改正，我外交部正面重新檢視與韓國政府的關係，並研議可行的因...

台灣2025代表字「罷」 國民黨：惡罷也波及民間信任

「台灣2025代表字大選」票選結果今天揭曉，「罷」獲選為今年的年度代表字，「詐」則居次。國民黨發言人牛煦庭表示，一場惡意...

3張門票換鄭習會？雙方均否認 綠：國共異口同聲欺騙台灣

媒體報導，「鄭習會」將於農曆年前後登場，北京提出三項條件；對此中國國台辦表示「無中生有」。民進黨發言人吳崢說，中國國民黨...

新建物設光電標準將公告 內政部：具備獨立供電、納建照及使照審查

地球公民基金會、綠色公民行動聯盟等多個公民團體今上午在行政院前呼籲「新建物屋頂光電義務法案盡快上路」，落實光電政策。內政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。