公投電子連署熱自然人憑證缺貨 內政部補卡9萬張

中央社／ 台北10日電

4案公投正進行電子連署，近期申請自然人憑證實體卡人數暴增。內政部說，目前約20個戶政事務所面臨庫存告急，主要集中於台北、台南及台中等地，已緊急協調加速生產，今天起陸續補9萬張，確保供卡無虞，請民眾放心。

民間團體「人民作主志工團」針對立法院去年三讀修正通過的憲法訴訟法、選舉罷免法共提出4案公投。憲訴法公投訴求廢止憲法法庭法官人數限制，連署期限自今年7月底至明年1月底，這是史上首次採電子連署的公投案，截至12月8日已破6萬人連署。

此外，選罷法公投共3案，訴求廢止罷免提議與連署需附身分證影本、以及冒用個資連署的刑責規定，連署期限自今年9月底至明年3月底，同樣以電子連署為主。這4案的連署門檻都是29萬3228人以上。

根據內政部憑證管理中心統計資料，光是昨天，全國自然人憑證發卡量就達5165張，其中又以新北市板橋戶政事務所發出157張最多、其次為台北市中正區戶政事務所129張。

人民作主志工團昨天透過社群網站臉書（Facebook）表示，包括台北市、桃園市、台中市、台南市、屏東縣、宜蘭縣等地戶政事務所出現自然人憑證缺卡、或即將缺卡狀況，呼籲民眾出發前務必先電話確認，避免白跑一趟，或前往鄰近行政區申辦。

內政部回應，為因應每日申辦人數波動，全台戶政事務所常態維持約5萬張空白卡庫存（約5日發卡量），卡管中心也備有同等庫存以供隨時調度。

內政部說，但自11月28日起申辦需求顯著激增，每週申辦量更較往年成長4倍。目前約有20個戶政事務所面臨庫存告急，主要集中於台北、台南及台中等申辦量較大的直轄市。針對此波需求高峰，內政部已緊急協調負責製卡的中華電信加速生產。

內政部表示，卡管中心近期每週出貨近1萬張卡片，並自今天起陸續補貨9萬張，以確保卡片供貨無虞。卡管中心也隨時掌握全國各戶政事務所467套自然人憑證發證設備情況，但自然人憑證得跨戶政事務所申辦，呼籲民眾不須集中於戶籍所在地戶政事務所辦理，也請各戶政事務所視情況向內政部申請增設臨時櫃台，以供民眾申請。

內政部強調，卡片生產都有既定排程，發卡數量並無上限，將全力確保供卡無虞，請民眾放心。

內政部 公投

相關新聞

賴瑞隆人權日貼黑白照稱「想念陳菊」網嚇壞：花媽怎麼了

角逐民進黨2026高雄市長初選的立委賴瑞隆，近來身陷子女校園霸凌風暴，兩度召開會落淚道歉，仍被批評不適格，事件延燒之際，...

游智彬帶「生死狀」嗆輸贏！王世堅：好自為之

新黨副秘書長游智彬日前到民進黨中央黨部抗議，與正在受訪的民進黨立委王世堅發生言語衝突，兩人互嗆簽生死狀。兩人今天下午再度...

南韓入境卡列中國台灣！外交部揚言檢視與韓關係 ：沒有祭出所謂手段 只是提醒

南韓在電子入境申報單不當稱呼我為「中國（台灣）」，從二月迄今未改正，我外交部正面重新檢視與韓國政府的關係，並研議可行的因...

台灣2025代表字「罷」 國民黨：惡罷也波及民間信任

「台灣2025代表字大選」票選結果今天揭曉，「罷」獲選為今年的年度代表字，「詐」則居次。國民黨發言人牛煦庭表示，一場惡意...

3張門票換鄭習會？雙方均否認 綠：國共異口同聲欺騙台灣

媒體報導，「鄭習會」將於農曆年前後登場，北京提出三項條件；對此中國國台辦表示「無中生有」。民進黨發言人吳崢說，中國國民黨...

新建物設光電標準將公告 內政部：具備獨立供電、納建照及使照審查

地球公民基金會、綠色公民行動聯盟等多個公民團體今上午在行政院前呼籲「新建物屋頂光電義務法案盡快上路」，落實光電政策。內政...

