3張門票換鄭習會？雙方均否認 綠：國共異口同聲欺騙台灣

中央社／ 台北10日電
國民黨主席鄭麗文。聯合報記者曾吉松／攝影
媒體報導，「鄭習會」將於農曆年前後登場，北京提出三項條件；對此中國國台辦表示「無中生有」。民進黨發言人吳崢說，中國國民黨、國台辦，兩邊異口同聲把矛頭對準民進黨，但人民眼睛雪亮，會看穿這樣的虛假謊言。

媒體報導，國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平將於農曆年前後會面，並指北京提出「三張門票」作為前提。中國國台辦發言人陳斌華今天指相關報導「無中生有」，但是大陸願意在堅持九二共識，反對台獨的基礎上與台灣各政治團體與人士交流往來。

吳崢下午在民進黨中常會會後記者會表示，先前相關媒體報導出來時，國民黨主席鄭麗文不去澄清、不去跟社會對話，說明她領導的中國國民黨立場，反而把矛頭對準民進黨，說民進黨在編故事。

吳崢說，國台辦今天也攻擊民進黨無中生有、捕風捉影。外界看到不論是中國國民黨或是中國國台辦，兩邊似乎是約好了，很有默契、異口同聲地把矛頭對準民進黨，政治上攻擊民進黨，卻沒有說明與回應報導內容。

吳崢表示，鄭麗文沒有跟台灣社會交代，到底是支持強化國防預算，還是要杯葛國防預算。鄭麗文領導的國民黨對中共是什麼態度，是完全配合服從，還是有一些底線要守住。這些都說不清楚，大家看到的，永遠是中國國民黨跟國台辦異口同聲、一個鼻孔出氣。

吳崢說，國民黨嘴巴上說絕對沒有配合中國要求，可是在立法院做的，就是不讓強化國防特別預算條例付委審查，就是說謊、就是欺騙台灣社會。人民的眼睛是雪亮的，會看穿這樣虛假的謊言。

國民黨 民進黨 國台辦 鄭麗文 習近平 吳崢

