國民黨：助理費除罪化修法 黨中央未下令鄭麗文沒介入

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，引發討論，並傳出這是國民黨秘書長李乾龍下達指令。國民黨文傳會主委吳宗憲今天表示，黨中央從頭到尾沒有下令黨團，要求做什麼事情，而且黨主席鄭麗文也不會介入此事。

陳玉珍提出助理費除罪化修法，並於5日立法院會完成一讀付委。立法院國會助理工會日前發布新聞稿表示，立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案付委審查，國會助理工會對於任何可能弱化公費助理制度機制等修法方向，嚴正表達反對立場，呼籲朝野立委三思而後行。

針對有媒體報導，修法是黨秘書長李乾龍拜託黨團協助處理，吳宗憲今天下午在國民黨中常會後受訪表示，過去黨中央若有要求黨籍立委必須推動什麼議案，如果未依命令執行，會有黨紀處分問題，但這次完全沒有聽說這件事。

吳宗憲說，國民黨中央完全尊重黨團運作，鄭麗文也不會介入此事，並沒有如外界謠傳，黨中央逼迫黨籍立委做什麼事情。

此外，針對自由時報報導稱，國、共兩黨已達成共識，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場，且北京提出高度敏感「3張門票」作為前提，吳宗憲出示律師函表示，昨天已發出律師函要求下架，媒體是民主國家很重要的環節，不應該以假新聞方式，造成社會不安，希望媒體在報導前，能盡到查證義務。

媒體追問，鄭習會是否確定在農曆年前舉行，吳宗憲說，目前沒有這樣的規劃，而且國民黨從過往到現在，歷任黨主席，從沒有拿條件去交換任何事情。