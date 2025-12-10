助理費除罪化修法爭議 國會助理工會12日拜會陳玉珍

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法，引發討論。立法院國會助理工會今天表示，陳玉珍已致電國會助理工會並釋出善意，而工會將於12日上午在立法院正門集會後拜會陳玉珍，希望能達成共識，保障公費助理工作權。

陳玉珍提出助理費除罪化修法草案，立法院會已於5日付委審查。修法重點包括，立法委員每人得置助理若干人，由委員聘用。助理健康檢查費用、文康活動費用及依勞動基準法等規定應由雇主負擔的相關費用，由立法院編列一定數額預算補助。補助費用由立法院撥予立法委員統籌運用，免檢據核銷等。

對此，國會助理工會5日發布新聞稿表示，立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案付委審查，國會助理工會對於任何可能弱化公費助理制度機制等修法方向，嚴正表達反對立場，呼籲朝野立委三思而後行。

國會助理工會今天下午發布新聞稿表示，陳玉珍釋出善意，工會表達歡迎，期盼透過溝通，達成保障公費助理工作權使命。

國會助理工會說明，陳玉珍今天上午已致電立法院國會助理工會，表示願與國會助理工會及國會助理們當面溝通，進一步瞭解公費助理對修正案意見及訴求，共同討論可行方案。

國會助理工會指出，感謝陳玉珍願與公費助理們及工會幹部溝通，並尊重公費助理法制化的訴求，但基於有眾多公費助理密切關心此事發展，均期盼工會能辦理集會，讓大家有一個訴說心聲的機會。

國會助理工會接著表示，為不負眾望，因此於12日上午9時30分在立法院中山南路1號正門集會，表達保障公費助理合法工作權的訴求，隨後安排前往拜會陳玉珍，藉由雙方當面溝通，以期達成共識，保障公費助理工作權。

國會助理工會也提出具體主張，包括立法院公費助理工作權，應予保障；現行公費助理制度，應予維持；公費助理既有的權益及福利，應予入法。