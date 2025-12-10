快訊

TPBL／高國豪事件兄弟和解 無限期停賽處分仍持續

臨盆孕婦陪兒參加學校活動突腹痛 來不及等救護車在校門口生了

細部計畫書曝光！輝達盼仿效美國總部在北士科建「星艦」 將合併兩基地

衛福部組改 長照、社發將整併為高齡專責單位

中央社／ 台北10日電

衛福部將啟動組改，部長石崇良說，因應超高齡社會，原長期照顧司及社會及家庭署，將整併為長照及社會發展署，成為高齡專責單位，並將加強健康促進、預防衰弱，以降低失能率。

行政院於2013年進行組織改造，整合衛生署、內政部社會司、兒童局等單位，成立「衛生福利部」。如今衛福部再次組織改造，石崇良接受中央社專訪表示，因應邁入超高齡化社會，及少子女化的人口結構、家庭功能式微等挑戰，未來不僅將成立兒童專責單位，高齡也將有專責單位，以人為中心進行服務整合。

台灣自2008年啟動「長照10年計畫」，不過在2017年「長期照顧服務法」上路前，長照業務分散在衛政與社政單位。石崇良指出，雖衛福部已成立長期照顧司，但是在長照2.0推動後，長者與身障者依失能等級不同，分散在不同照護模式、各自有不同主政機關，「常常做一件事情要叫3個單位過來」，數據整合也不易。

如今台灣65歲以上長者佔人口比例逼近20%，邁進超高齡社會，長照經費更從「長照10年計畫」時期的每年新台幣50億元，成長到明年將突破1000億。石崇良說，需要一個更主政的單位，因此將整合長期照顧司與社會及家庭署，為「長照及社會發展署」。

長照及社會發展署未來業務，石崇良說，考量服務對象相近，身心障礙者也已納入長照，因此除了長照業務，也將移入護理之家的管理工作，並整合原本在社家署中老人福利、身障福利等業務。

根據主計總處人口及住宅普查報告，國內65歲以上人口約13.3%需要長照服務。石崇良說，長照政策不能只看縱向、一直做後段，也要往前看，加強健康促進、預防衰弱，推動活躍老化與在地老化，降低失能率，否則長照需求只會越來越高，社會負擔不起，因此也將整合國民健康署的老人健康促進相關業務。

因應本次組改，石崇良說，原來社會保險司的業務，也將回歸執掌相關業務的各署，兼顧政策的規劃與執行。原本掌管的全民健康保險、國民年金保險區，健康保險將歸入中央健保署，年金保險併入長照與社會發展署，讓未來各署權責相符，更利於政策制定與法規完備。

組改後整合老人、身障等福利，長照與社會發展署將與中央健康保險署差不多龐大，還併入社會保險業務，令人聯想長照基金是否要由現行的稅收制，改推保險制。石崇良澄清「沒有」，僅是因應組改，釐清社保司原有業務。

長照 國民年金保險 石崇良

延伸閱讀

預算降、每天時數不足1小時 衛福部：資源重疊不支持身障個人助理入法

立院審查身障法草案 手語、聽打老師現場即時「翻譯」

眼科醫禁做腹部整形！石崇良拋醫美手術「指定專科」 將公布診所資格

放行家醫科做醫美手術挨批政策轉彎 衛福部長石崇良：我個人並不支持

相關新聞

韓國瑜明協商停砍公教年金 李來希：要的不多只是停損而已

立法院長韓國瑜明將協商攸關停砍公教人員年金的修法草案，全國公務人員協會前理事長李來希表示，「是曙光還是落日？」期待執政的...

賴瑞隆人權日貼黑白照稱「想念陳菊」網嚇壞：花媽怎麼了

角逐民進黨2026高雄市長初選的立委賴瑞隆，近來身陷子女校園霸凌風暴，兩度召開會落淚道歉，仍被批評不適格，事件延燒之際，...

能正常上班課？苗博雅稱若開戰第一個被抓 楊智伃酸：太看得起自己

台北市議員苗博雅日前稱「戰時仍可能維持正常上班上學」，引發熱議。國民黨前發言人楊智伃批評苗博雅簡直自欺欺人，「戰爭若真的...

游智彬帶「生死狀」嗆輸贏！王世堅：好自為之

新黨副秘書長游智彬日前到民進黨中央黨部抗議，與正在受訪的民進黨立委王世堅發生言語衝突，兩人互嗆簽生死狀。兩人今天下午再度...

賴總統公布 張忠龍任海委會政務副主委兼海巡署長

總統賴清德今天公布總統令，任命張忠龍為海洋委員會副主任委員兼海洋委員會海巡署署長

2025年台灣代表字揭曉「罷」奪冠 民眾黨：人民對施政一片空白的評語

「2025代表字大選」票選結果今天揭曉，其中「罷」獲選為年度代表字。民眾黨發言人張彤表示，這是人民對執政黨的空白施政成績...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。