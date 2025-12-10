快訊

台積電成美國「非官方國家隊」？紐時：川普布局讓台積處境艱難

高雄檳榔攤闆娘遇刺癱軟跪地喊「救命」 凶嫌冷血犯案影像曝

游智彬帶「生死狀」嗆輸贏 當場被警架走…王世堅冷回這4字

聽新聞
0:00 / 0:00

三張門票換鄭習會？ 國民黨否認：已發律師函要求自由時報撤報導

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文。記者曾吉松／攝影
國民黨主席鄭麗文。記者曾吉松／攝影

媒體報導，國民黨主席鄭麗文和中共總書記習近平的會面在農曆年前後登場，並稱北京提出「三張門票」前提。國民黨文傳會主委吳宗憲表示，昨已發律師函給自由時報，要求將報導下架。對於「鄭習會」是否在明年過年前成行，吳宗憲表示，目前完全沒有相關規畫。

吳宗憲今在中常會後受訪表示，關於自由時報「鄭習會」相關報導完全不實，且報導前沒有盡到查證義務，國民黨感到非常遺憾，昨天已請律師事務所發律師函給自由時報，要求將報導下架。期待各家媒體在報導前能向國民黨求證，不要讓錯誤的訊息到處流傳，讓側翼造謠、攻擊對手，以達到其政治目的。

媒體追問，鄭習會是否確定在明年農曆年前會成行？吳宗憲表示，目前完全沒有這樣的規畫，且國民黨歷任的主席，從來沒有一位主席拿任何一個條件去交換任何事情。

律師函內容指出，為維護國民黨名譽，要求自由時報在12月12日前撤下相關報導與網頁連結，否則將立即採取一切必要的法律行動。

國民黨文傳會主委吳宗憲今在中常會後受訪。記者鄭媁／攝影
國民黨文傳會主委吳宗憲今在中常會後受訪。記者鄭媁／攝影

國民黨 北京 鄭麗文 習近平

延伸閱讀

影／擋軍購換鄭習會？ 鄭麗文已發律師函要求澄清

再斥「鄭習會」報導瞎編 鄭麗文：九二共識反台獨是最堅實基礎

吳宗憲立委參加餐會遭挺張派議員恐嚇？他感到意外：根本沒有的事

宜蘭議長張勝德被爆「放狗」咬吳宗憲？2當事人回應了

相關新聞

南韓入境卡列中國台灣！外交部揚言檢視與韓關係 ：沒有祭出所謂手段 只是提醒

南韓在電子入境申報單不當稱呼我為「中國（台灣）」，從二月迄今未改正，我外交部正面重新檢視與韓國政府的關係，並研議可行的因...

賴瑞隆人權日貼黑白照稱「想念陳菊」網嚇壞：花媽怎麼了

角逐民進黨2026高雄市長初選的立委賴瑞隆，近來身陷子女校園霸凌風暴，兩度召開會落淚道歉，仍被批評不適格，事件延燒之際，...

游智彬帶「生死狀」嗆輸贏！王世堅：好自為之

新黨副秘書長游智彬日前到民進黨中央黨部抗議，與正在受訪的民進黨立委王世堅發生言語衝突，兩人互嗆簽生死狀。兩人今天下午再度...

新建物設光電標準將公告 內政部：具備獨立供電、納建照及使照審查

地球公民基金會、綠色公民行動聯盟等多個公民團體今上午在行政院前呼籲「新建物屋頂光電義務法案盡快上路」，落實光電政策。內政...

三張門票換鄭習會？ 國民黨否認：已發律師函要求自由時報撤報導

媒體報導，國民黨主席鄭麗文和中共總書記習近平的會面在農曆年前後登場，並稱北京提出「三張門票」前提。國民黨文傳會主委吳宗憲...

嘉南「猴害」氾濫 綠中常委當面向賴總統陳情

民進黨中常委陳茂松今天在民進黨中常會上，向身兼黨主席的賴清德總統陳情，指出最近嘉義地區的台灣獼猴氾濫，人猴衝突事件也屢見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。