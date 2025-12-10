三張門票換鄭習會？ 國民黨否認：已發律師函要求自由時報撤報導

媒體報導，國民黨主席鄭麗文和中共總書記習近平的會面在農曆年前後登場，並稱北京提出「三張門票」前提。國民黨文傳會主委吳宗憲表示，昨已發律師函給自由時報，要求將報導下架。對於「鄭習會」是否在明年過年前成行，吳宗憲表示，目前完全沒有相關規畫。

吳宗憲今在中常會後受訪表示，關於自由時報「鄭習會」相關報導完全不實，且報導前沒有盡到查證義務，國民黨感到非常遺憾，昨天已請律師事務所發律師函給自由時報，要求將報導下架。期待各家媒體在報導前能向國民黨求證，不要讓錯誤的訊息到處流傳，讓側翼造謠、攻擊對手，以達到其政治目的。

媒體追問，鄭習會是否確定在明年農曆年前會成行？吳宗憲表示，目前完全沒有這樣的規畫，且國民黨歷任的主席，從來沒有一位主席拿任何一個條件去交換任何事情。