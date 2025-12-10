嘉南「猴害」氾濫 綠中常委當面向賴總統陳情

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣獼猴。聯合報系資料照
民進黨中常委陳茂松今天在民進黨中常會上，向身兼黨主席的賴清德總統陳情，指出最近嘉義地區的台灣獼猴氾濫，人猴衝突事件也屢見不鮮，要重視該議題，不要變成新一波民怨；中常委陳亭妃也補充，台南也有類似「猴害」狀況。賴總統並無太多回應，謹請列席的行政院副秘書長阮昭雄將此議題帶回研議。

台灣獼猴數量推估約有20萬至30萬隻，且部分族群生活範圍與人類重疊，因此人猴衝突事件近年偶增加趨勢，民進黨立委蔡易餘就曾在立法院表示，台灣獼猴經常入侵農田，造成大量農損農友都相當無奈，盼農業部能出手整治。

農業部長陳駿季當時回應，台灣獼猴已非保育類動物，因此當其侵害到人類生命財產時，可以進行撲殺動作，但因為猴子與人類相仿，因此實務上許多人其實不願動手，但若再未有積極作為，預估5年內猴群不只在田間，也會出現在市區。目前已有向外爭取更多好方法來防治猴群，將會站在生態平衡的角度來思考如何處置。

