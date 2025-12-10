快訊

台積電成美國「非官方國家隊」？紐時：川普布局讓台積處境艱難

高雄檳榔攤闆娘遇刺癱軟跪地喊「救命」 凶嫌冷血犯案影像曝

游智彬帶「生死狀」嗆輸贏 當場被警架走…王世堅冷回這4字

美麗島事件46周年 賴總統：為民主價值與國家主權並肩同行

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統。聯合報系資料照
身兼民進黨主席的賴清德總統。聯合報系資料照

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，今天是12月10日國際人權日，也是美麗島事件46周年的紀念日，大家要共同為了民主價值與國家主權並肩同行，才不會讓前人用生命與苦難換來的民主生活與人權價值逐漸被削弱、甚至消失，這是民進黨的使命，也是對未來世代的責任。

賴總統指出，46年前，民主前輩們為了響應聯合國世界人權宣言精神，在高雄發起以民主、自由與人權為訴求的遊行，卻遭受當時的威權政府鎮壓、逮捕，引發自二二八事件以來，規模最大的警民衝突。

賴總統說，46年過去，如今的台灣，人民享有民主的生活，除了感念前輩的犧牲奉獻，也要時刻提醒自己，得來不易的民主自由，必須好好珍惜，更要用心守護。

賴總統表示，前輩們過去不惜以生命為代價，爭取自由、民主與人權；如今，中國的威權主義擴張，透過各種手段企圖併吞台灣，改變台灣的民主生活價值。身為民進黨黨公職的責任，就是承繼先進的信念，深化台灣的民主；達成這些任務的前提，就是要守護台灣國家主權。

賴總統指出，依照1999年的台灣前途決議文，與2004年的族群多元國家一體決議文，這兩份決議文的精神明確指出，台灣已是主權獨立國家，和中華人民共和國互不隸屬，前途必須由2300萬台灣人民共同決定。

賴總統說，不分先來後到，只要認同台灣，就是這個國家的主人，國家主權屬於全體台灣人民，因此在面對外來的威脅時，必須團結不讓外力所分化，堅定捍衛國家主權，維護自由民主生活。台灣的不同政黨可以有競爭，但不能沒有團結，特別是在捍衛主權、確保自由民主的目標上。

主權 人權 賴清德 美麗島事件

延伸閱讀

韓政界收受統一教賄絡 李在明：無論朝野嚴正調查

南韓不改「中國（台灣）」 許宇甄批賴總統：連國名都守不住

賴總統喊讓軍費特別條例付委 李彥秀批情勒：把立委當「細漢」

高市早苗重申竹島領土立場 韓國政府回應反駁

相關新聞

南韓入境卡列中國台灣！外交部揚言檢視與韓關係 ：沒有祭出所謂手段 只是提醒

南韓在電子入境申報單不當稱呼我為「中國（台灣）」，從二月迄今未改正，我外交部正面重新檢視與韓國政府的關係，並研議可行的因...

賴瑞隆人權日貼黑白照稱「想念陳菊」網嚇壞：花媽怎麼了

角逐民進黨2026高雄市長初選的立委賴瑞隆，近來身陷子女校園霸凌風暴，兩度召開會落淚道歉，仍被批評不適格，事件延燒之際，...

游智彬帶「生死狀」嗆輸贏！王世堅：好自為之

新黨副秘書長游智彬日前到民進黨中央黨部抗議，與正在受訪的民進黨立委王世堅發生言語衝突，兩人互嗆簽生死狀。兩人今天下午再度...

新建物設光電標準將公告 內政部：具備獨立供電、納建照及使照審查

地球公民基金會、綠色公民行動聯盟等多個公民團體今上午在行政院前呼籲「新建物屋頂光電義務法案盡快上路」，落實光電政策。內政...

三張門票換鄭習會？ 國民黨否認：已發律師函要求自由時報撤報導

媒體報導，國民黨主席鄭麗文和中共總書記習近平的會面在農曆年前後登場，並稱北京提出「三張門票」前提。國民黨文傳會主委吳宗憲...

嘉南「猴害」氾濫 綠中常委當面向賴總統陳情

民進黨中常委陳茂松今天在民進黨中常會上，向身兼黨主席的賴清德總統陳情，指出最近嘉義地區的台灣獼猴氾濫，人猴衝突事件也屢見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。