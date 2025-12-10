南韓稱我「中國（台灣）」仍不改 她指賴總統不敢鬧大：怕流失年輕票

南韓在電子入境申報單稱呼我國為「中國（台灣）」，從2月迄今未改正。賴清德總統對此僅稱，希望南韓尊重台灣人民的意志。國民黨立委王鴻薇說，賴清德不想升高爭議，如升高爭議恐讓大家認為是否要禁韓團，我方能用的的工具少，若祭出「禁韓令」，賴清德將流失年輕選票。

南韓在電子入境申報單稱呼我國為「中國（台灣）」，至今未改正。賴清德今在頒發亞洲民主人權獎前受訪指出，台韓民間交流和經貿往來密切，希望南韓尊重台灣人民的意志。

王鴻薇說，賴清德說法顯然是不想升高爭議，不想隨王定宇這樣的人起舞。若賴清德要升高爭議，大家會認為說賴清德是不是要禁韓團，以後韓團BLACKPINK、TWICE，或韓星IU、朴寶劍等都不能來，「那高雄怎麼能成為首都呢？高雄最近不就是靠著韓團，被青鳥『撐』說要變成首都嗎？」

王鴻薇表示，賴清德若要升高爭議，有什麼具體方法？還是要禁「辛拉麵」？或是不准國人去南韓旅遊？現在台灣的觀光旅遊很慘，希望吸引南韓旅客，我方能用的工具非常少，不可能拿中國大陸那套對付南韓，「可能傷人七千，自傷一萬」，禁「小紅書」已經惹火很多年輕人，流失年輕選票，再搞個「禁韓令」，要流失更多的年輕選票。賴清德不敢升高爭議，不敢把這事情鬧大。