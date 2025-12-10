快訊

審計長怨想為國家做事卻沒人沒職等 審計部組織法修正後過初審

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
立法院司法及法制委員會今天初審「審計部組織法」修正草案，審計長陳瑞敏備詢。記者李成蔭／攝影
立法院司法及法制委員會今天初審「審計部組織法」修正草案，審計長陳瑞敏備詢。記者李成蔭／攝影

監察院審計部欲增加員額及相關人員職等，立法院司法及法制委員會今天初審「審計部組織法」修正草案，行政院人事總處、考試院銓敘部於會中持保留態度，朝野立委也質疑政務副審計長獨立性問題。最後由立委提修正動議規範資格，員額、職等規定也採折衷方案，大家取得共識，該草案送院會處理，不須朝野協商

司委會今天排審「審計部組織法第7條、第10條及第14條條文修正草案」，修法主軸為增加審計部人力，副審計長將從二人增加到三人，審計官、審計、查核等人數也提升；另外是審計部在地方審計處之處長職等提升，列簡任13職等。

眾多立委對於審計部增設人力都無太多意見，不過人事總處、銓敘部似乎都持高度保留態度，不少立委也質詢來釐清。民進黨立委沈發惠質詢，兩單位對三條修法都罕見持強烈質疑態度？人事總處組編人力處專委廖鎮文說明，從法規來看增設副審計長，中央行政機關組織基準法若只挑一條來準用，就要敘明理由。

銓敘部報告也說，修法使簡任非主管員額配置數達配置準則150%，審計官兼任處長也不符合本職訂定列等原則。審計長陳瑞敏表示，全國同等機關都13職等，一個行政命令就讓他們變成12職等，也問了銓敘部長，說可以修法，「今天修來了，還那麼多意見？」

輪到國民黨立委賴士葆質詢時，陳瑞敏還抱怨，自己長年鬱悶，是希望審計部幫國家做一點事，現在要人沒人、要職等沒職等，為國家做一點事情也不可以？眾多立委也追問，如何保證政務副審計長公正獨立性？陳瑞敏說要為審計部培養人才，政務有政務的功能、常務有常務的功能，配置原則不同。

逐條審查階段中，第7條採國民黨立委翁曉玲版本修正動議通過，規範政務副審計長比照簡任14職等，並曾任審計長、副審計長5年以上或審計官9年以上；第10條、第14條採國民黨立委李彥秀版本修正動議通過，審計官、審計、查核等人數都有所提升，審計處由審計官兼處長，職務列簡任13職等，大家取得修法共識。民進黨籍司委會召委莊瑞雄最後宣布，該修法草案連同兩附帶決議完成初審，送出委員會交付院會，不需朝野協商。

立法院司法及法制委員會今天初審「審計部組織法」修正草案，審計長陳瑞敏備詢。記者李成蔭／攝影
立法院司法及法制委員會今天初審「審計部組織法」修正草案，審計長陳瑞敏備詢。記者李成蔭／攝影

