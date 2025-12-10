否認痛罵助理逼撤簽助理費撤案連署 劉書彬：僅提醒好好思考

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法，引發超過200名國會助理連署要求撤案，傳出民眾黨立委劉書彬痛罵自家助理「不得連署」。劉書彬今天受訪時否認，每間辦公室都有特定的管理風格，自己僅是當面要求助理好好思考，民眾黨團的態度就是支持公費公用。

陳玉珍提出助理費除罪化修法，主張助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引發不分黨派立委助理炸鍋。一名國會辦公室主任昨天發起「捍衛助理勞權、立即撤回提案」連署案，累計破200名跨黨派助理參與連署，傳出劉書彬當面痛斥自家助理不得連署。

劉書彬今天受訪時表示，依照當前整體情勢，助理當然會有立場，民眾黨團的態度就是支持公費公用，絕對沒有退縮的立場，包括薪水直接匯到戶頭，這些都是非常好的事情，因為只有助理享有較好待遇、穩定假期等，未來才有更多餘裕協助立委問政。

劉書彬還原，每間辦公室都有特定的管理風格，當時有其他辦公室的助理上前尋求連署，「我也是請他們自己好好思考」，很多事情除了表達意見，同時也要考慮前因後果，尤其民眾黨團還在討論當中，民眾黨主席黃國昌也清楚表達態度，就是公費公用沒有任何退縮空間。

針對自由時報報導，劉書彬下令辦公室助理不得連署，一名參與連署的助理遭到痛罵，事後衝出辦公室表達撤簽立場，劉書彬聽聞後則兩度否認，僅說作為一個好的媒體，應該要善盡求證的義務，「我就回答到這裡。」

劉書彬表示，民眾黨團遵守勞動基準法，按照公費制度的制度執行，包括她本人在內都是受益者，「我不用考慮其他人，過去的情況是委員一包錢，自己去負責所有事情」，今年3月14日就任立委以來，所有事情都交給立法院處理，也幫她省下非常多麻煩，好的事情絕對要支持。

劉書彬說，黃國昌已經表達「公費公用」的立場，而且沒有任何退縮的空間，這樣也就不會跟貪汙畫上關係。