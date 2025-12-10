快訊

游智彬帶「生死狀」嗆輸贏！王世堅：好自為之

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片

新黨副秘書長游智彬日前到民進黨中央黨部抗議，與正在受訪的民進黨立委王世堅發生言語衝突，兩人互嗆簽生死狀。兩人今天下午再度在民進黨中央黨部前相遇，游智彬拿著「生死狀」的布條抗議，不過立刻被警方架走。

游智彬日前到民進黨中央黨部拋衛生紙抗議，雙方隔街互嗆，王世堅更嗆聲「有膽放馬過來，我隨時擺好擂台」，游智彬事後更表示，他已正式簽下生死狀，決定接受王世堅的挑戰，表示願意踏上拳願擂台，和王世堅真正面對面。

王世堅今天表示，游智彬上周莫名其妙的鬧場，因此他直接做反應，事後了解才知道，游是為了選舉炒作新聞，「游先生既然簽了，證明勇氣十足，這也已經夠了」。王世堅話還沒講完，游智彬突然出現，遞出「生死狀」抗議，附近警力見狀後立刻將由游架走；王世堅則說，希望他能夠好自為之。

王世堅 游智彬 民進黨

游智彬帶「生死狀」嗆輸贏！王世堅：好自為之

