影／南韓稱我「中國台灣」 藍綠委盼多溝通、盼珍惜情誼
韓國電子入境卡將台灣出發地列為「中國（台灣）」，外交部揚言要檢視與韓國關係，賴清德總統今喊話希望尊重台灣人民，多位朝野立委也都喊話盼能多溝通、珍惜台韓間的情誼與交流。
賴總統表示，台灣與韓國民間交流密切，經貿往來也多，我們希望台韓能維持友好關係，促進兩國各方面合作，增進兩國的福祉。
民進黨團幹事長鍾佳濱表示，外交部已提醒韓國注意並更正，希望韓國能夠嚴正理解珍惜台韓兩國的人民的交流密切、友誼深厚，也能夠尊重台灣人民對於自己國家被正確看待，相信在外交部的斡旋下應該很快更正。
國民黨立委吳宗憲表示，希望政務官不要迎合上意只會抗中保台，我無法評論韓國為何這麼做，但是外交部跟韓國嗆聲之前，可不可以多溝通，該放軟就放軟、該強硬就強硬。
