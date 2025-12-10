影／南韓稱我「中國台灣」 藍綠委盼多溝通、盼珍惜情誼

韓國電子入境卡將台灣出發地列為「中國（台灣）」，外交部揚言要檢視與韓國關係，賴清德總統今喊話希望尊重台灣人民，多位朝野立委也都喊話盼能多溝通、珍惜台韓間的情誼與交流。

賴總統表示，台灣與韓國民間交流密切，經貿往來也多，我們希望台韓能維持友好關係，促進兩國各方面合作，增進兩國的福祉。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，外交部已提醒韓國注意並更正，希望韓國能夠嚴正理解珍惜台韓兩國的人民的交流密切、友誼深厚，也能夠尊重台灣人民對於自己國家被正確看待，相信在外交部的斡旋下應該很快更正。