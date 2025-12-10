【重磅快評】制裁南韓？綠委有考慮陳其邁的感受嗎？

由於在入境卡系統中的「出發地」和「下一目的地」欄位標示為「CHINA(TAIWAN)」，民進黨立委王定宇大為跳腳，說應該思考要對南韓採取「更強烈的因應措施」。外交部也說，會「全面檢視台韓關係和貿易逆差」。一時之間，為此「制裁南韓」，似乎箭在弦上。

綠委和外交部昨天話說得強硬，於是也出現各種「制裁」南韓的方法。除了外交部提到的「貿易逆差」，似乎想從經貿著手，還有人加碼建議可以「禁止韓團來台」、「禁用Line」、「禁止赴韓旅遊」等。看起來，我方可用的「武器」著實不少。

不過相隔僅僅一天，對於「制裁」，又有了不同的說法。對於是否考慮「禁韓團來台」，文化部長李遠未敢正面回應，只說「韓國人非常能夠區別台灣就是台灣、中國就是中國」。至於外交部，則由次長陳明祺表示「我方沒有祭出所謂的手段，只是提醒(台韓)雙邊關係非常重要和緊密」。絕口不再提「制裁」。

不提「制裁手段」只強調「提醒」，是因為外交部、文化部是採取溫和、鴿派立場嗎？恐怕未必。在面對中國大陸，甚至先前南非對台不友善行為時，外交部的做法是很強硬的，甚至打出了「半導體禁止出口南非」牌。此次面對南韓的相對溫和，更多的恐怕是「做不做得到」，而不是「做不做」的問題。

台韓關係，無論在外交上或者經貿上，都不是南非可比。制裁不但要考慮對誰傷害比較大，更要思考是否牽涉到國際政治與彼此互動。一旦「制裁」出手，無論手段為何，都是極度不友善的表現。別說我們的「制裁」手段到底有多少，反過來看，南韓的國際影響力、民族自尊心都不亞於甚至超過台灣，一旦台灣被「反制裁」，後果可能更加嚴重。因此制裁不是「做不做」的問題，而是「能不能」的問題。

這也凸顯，民進黨這種暴衝式的國族情節，其實經不起現實考驗。要求對南韓「更強烈因應措施」的，式民進黨立委；而民進黨立委會有此要求，也是基於長期以來刻意營造「台灣中國一邊一國」的結果，讓外交部陷入了強硬也不是、溫和也不是的困境。

近年「韓流」席捲全球，不久前，韓團Blackpink到高雄開演唱會，為了蹭熱度，高雄市長陳其邁還戴上粉紅色假髮拍照，把整個城市弄成粉紅色「迎接」Blackpink。明年一月，另一個熱門韓團Super Junior也要到高雄開演唱會，這又是一個高雄市府「蹭韓團」大內宣的好時機。說要制裁南韓的，恐怕要先問一下陳其邁的感受吧。