要助理工會不必透過媒體放話 陳玉珍：提版本一起討論
國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法草案，將助理費改為由立委統籌運用，引發國會助理不滿，已破200人連署要求撤案。陳玉珍今回應說，歡迎助理工會找她討論，不必透過媒體放話，強調自己「開大門走大路」，盼工會提出版本提出一同討論。
陳玉珍今受訪被問及，是否知道民眾黨立委劉書彬逼助理撤簽，她說並未聽到任何委員辦公室施壓撤件，助理工會有他們訴求考量，助理工會的訴求是權益要獲得保障，助理費法制化的確有必要，歡迎助理工會來跟她討論。
陳玉珍說，助理工會人才濟濟，一定有可以擬出相當好的法制規範，讓助理費法制化，同時可以保護、保障到他們的權益，不必透過媒體放話或政治抗爭，工會若有版本可直接提出，她有自己的提案但不是一錘定音。
傳出若法案表決，將有5位藍委跑票，是否代表內部意見分歧？陳玉珍表示，她沒有聽說這樣的事情，她的提案也不是最終版本，助理費問題全國不分黨派包括林岱樺、林宜瑾、高虹安、顏寬恒等，議員就更不用說，既然問題沒講清楚，就該面對並解決，並非進行政治鬥爭。。
至於是否有與立法院長韓國瑜討論？陳玉珍表示，並未與韓國瑜討論，但有看到相關報導，韓國瑜本意也是希望助理權益獲得保障，她想的是不只助理權益，整個制度也應該從各方面討論、集思廣益。
