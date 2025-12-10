快訊

要助理工會不必透過媒體放話 陳玉珍：提版本一起討論

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法草案，將助理費改為由立委統籌運用，引發國會助理不滿，已破200人連署要求撤案。陳玉珍今回應說，歡迎助理工會找她討論，不必透過媒體放話，強調自己「開大門走大路」，盼工會提出版本提出一同討論。

陳玉珍今受訪被問及，是否知道民眾黨立委劉書彬逼助理撤簽，她說並未聽到任何委員辦公室施壓撤件，助理工會有他們訴求考量，助理工會的訴求是權益要獲得保障，助理費法制化的確有必要，歡迎助理工會來跟她討論。

陳玉珍說，助理工會人才濟濟，一定有可以擬出相當好的法制規範，讓助理費法制化，同時可以保護、保障到他們的權益，不必透過媒體放話或政治抗爭，工會若有版本可直接提出，她有自己的提案但不是一錘定音。

傳出若法案表決，將有5位藍委跑票，是否代表內部意見分歧？陳玉珍表示，她沒有聽說這樣的事情，她的提案也不是最終版本，助理費問題全國不分黨派包括林岱樺、林宜瑾、高虹安、顏寬恒等，議員就更不用說，既然問題沒講清楚，就該面對並解決，並非進行政治鬥爭。。

至於是否有與立法院長韓國瑜討論？陳玉珍表示，並未與韓國瑜討論，但有看到相關報導，韓國瑜本意也是希望助理權益獲得保障，她想的是不只助理權益，整個制度也應該從各方面討論、集思廣益。

陳玉珍 韓國瑜 高虹安

相關新聞

南韓入境卡列中國台灣！外交部揚言檢視與韓關係 ：沒有祭出所謂手段 只是提醒

南韓在電子入境申報單不當稱呼我為「中國（台灣）」，從二月迄今未改正，我外交部正面重新檢視與韓國政府的關係，並研議可行的因...

賴瑞隆人權日貼黑白照稱「想念陳菊」網嚇壞：花媽怎麼了　

角逐民進黨2026高雄市長初選的立委賴瑞隆，近來身陷子女校園霸凌風暴，兩度召開會落淚道歉，仍被批評不適格，事件延燒之際，...

影／南韓稱我「中國台灣」 藍綠委盼多溝通、盼珍惜情誼

韓國電子入境卡將台灣出發地列為「中國（台灣）」，外交部揚言要檢視與韓國關係，賴清德總統今喊話希望尊重台灣人民，多位朝野立...

【重磅快評】制裁南韓？綠委有考慮陳其邁的感受嗎？

由於在入境卡系統中的「出發地」和「下一目的地」欄位標示為「CHINA(TAIWAN)」，民進黨立委王定宇大為跳腳，說應該...

要助理工會不必透過媒體放話 陳玉珍：提版本一起討論

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法草案，將助理費改為由立委統籌運用，引發國會助理不滿，已破200人連署要求撤案。陳玉珍...

逾250位國會助理連署反助理費除罪化 明邀立委一同加入

國民黨立委陳玉珍提案要將助理費案除罪化，引發爭議。由國會助理發起的撤案聯署，已有44間民進黨委員辦公室、24間國民黨委員...

