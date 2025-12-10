逾250位國會助理連署反助理費除罪化 明邀立委一同加入

國民黨立委陳玉珍提案要將助理費案除罪化，引發爭議。由國會助理發起的撤案聯署，已有44間民進黨委員辦公室、24間國民黨委員辦公室、5間民眾黨委員辦公室及2個立院黨團，共計75間辦公室及252位助理參與聯署。

連署發起人劉心怡、江汶錡、蘇郁鈞表示，本次發起個人連署主因為，國會助理工會在5日的臨時理監事會議並未採取任何積極行動，為了切實表達及反應眾多助理心聲而自主發起本次連署，也十分感謝連署期間獲得國會助理工會3位幹部的協助與勇敢參與連署的助理們。

三位連署發起人指出，明天將在上午8時50分在立法院紅樓三樓，誠摯邀請朝野立委一同連署，期盼朝野立委與助理們站在一起，共同守護勞權。

三位連署發起人說，國會助理與立法委員長期共同為台灣努力，勞動權益應受到法律保障，國會助理們堅決反對本次勞權嚴重倒退的提案，懇請提案立委聽見助理怒吼，立即撤回提案。