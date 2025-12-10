快訊

賴瑞隆人權日貼黑白照稱「想念陳菊」網嚇壞：花媽怎麼了　

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
立委賴瑞隆今天一早在臉書貼出監察院長陳菊年輕時黑白照，掀起熱議。圖／翻攝自賴瑞隆臉書
角逐民進黨2026高雄市長初選的立委賴瑞隆，近來身陷子女校園霸凌風暴，兩度召開會落淚道歉，仍被批評不適格，事件延燒之際，賴瑞隆今天上午突然在臉書貼出監察院長、前高雄市長陳菊黑白照，標註「想念陳菊（花媽）」，貼文曝光後，遭粉專「不演了新聞台」吐槽「高雄檢警該抓人了吧？」引發網友留言「一路好走」、「還以為公祭」。事後賴瑞隆將貼文刪除，掀起熱議。據掌握，陳菊在高醫住院持續復健中，病況穩定。

賴瑞隆一早在臉書貼出因美麗島事件被捕的陳菊年輕時期黑白照，發文稱「想念」，更引述「台灣人民早日享有真正的公平、平等、自由、民主的生活」，呼應今天世界人權日，不料貼文被「不演了新聞台」轉發痛批「賴瑞隆發這什麼東西啊，高雄檢警，該抓人了吧？」網友錯愕直問「花媽怎麼了？」

更引發議論的是，約12分鐘後，賴瑞隆悄悄在原句「想念陳菊（花媽）」後方補上一行，寫下「願她早日復健完成」11字，修正貼文的動作被眼尖網友抓包，再度引爆留言「差點以為她已經走了XD」、「這補一句太晚了吧」、「嚇死人還要第二次」。

有網友說「沒有標註復健前真的以為走了」、「黑白照真的不行」、「我以為是訃聞」，還有人虧「還好不是寫懷念」、「留言RIP會被抓走嗎」。

這則貼文在敏感時機發出，引來不少網友聯想其動機，有人諷刺「自己的兒子當霸凌犯，開始想媽了？」也有人質疑是「轉移焦點」、「總不能一直當548088吧」。

有人把焦點拉回霸凌事件「自己的孩子霸凌別人，怎麼不去媽媽病床前哭？」、「先把孩子的事處理清楚比較實在」甚至有留言指賴「轉移議題太明顯」、「這招老套了」。

更多留言語帶政治嘲諷「他在暗示自己有靠山？」、「今天哭菊花、轉移一下焦點」、「很勇喔，上次有人因為討論花媽的事被抓走，現在又來？」

陳菊去年底在高醫住院，健康檢查時發現腎臟腫瘤，手術順利切除，原本評估可出院休養，出院前一天，突發腦血管阻塞，經搶救恢復意識，此後轉入自費的國際病房療養復健，至今已快1年，據了解，陳菊復健狀況比預期穩定，她也依規定請病假，自願放棄每月薪資。

立委賴瑞隆今天一早在臉書貼出監察院長陳菊年輕時黑白照，掀起熱議。圖／翻攝自賴瑞隆臉書
陳菊 賴瑞隆 復健

