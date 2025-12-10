稱助理費「免檢具核銷」可數位審計！審計長遭質疑後收回言論

助理費除罪化修法草案引發爭議，審計部審計長陳瑞敏今天答詢時原本表示，即便「免檢具核銷」，也能透過數位審計，但在遭質疑難以查核後又改口表示，要收回相關言論，並建議修法要慎重，要讓國會助理安心安定、不被受影響。

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法草案，將助理費改為由立委統籌運用，且不用檢具憑據核銷，引發爭議。司委會今天排審議「審計部組織法」，進入到詢答環節時，也不少民進黨立委關心相關議題。

民進黨立委鍾佳濱質疑，如此作法有無問題？甚至當中還將助理費改成「補助」性質。陳瑞敏回應，任何國家資源都要審計，該修法應深思熟慮，不能說又造成別的問題，衡平非常重要；助理費的錢到哪裡，在審計的立場，還是會注意。

鍾佳濱批評，免檢具核銷還能審核到，難道是用心電感應？陳瑞敏表示「我們會用數位審計，發展數位審計」，一切尊重立法，但這要慎重，希望能創造雙贏；陳瑞敏也承諾鍾佳濱，會針對如何審計、監督提出報告。

民眾黨立委吳思瑤也追問，助理費除罪化修法草案根本是立委小金庫，一年自肥780萬元，數位審計怎麼查得到？制度歪了，後面再怎麼辛苦查核都很困難，有滔天本領都難。陳瑞敏表示同意，那他要收回以數位審計查核的言論；他也表示，若要修法仍要注意，畢竟助理已經是立法院中重要的一環，一定要讓他們安心安定、不被受影響，這是很重要的。