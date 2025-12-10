賴總統喊讓軍費特別條例付委 李彥秀批情勒：把立委當「細漢」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
針對藍白立委再度聯手，封殺行政院所提1.25兆國防特別條例及財劃法草案排入12日立法院會的報告事項議程，無法交付相關委員會審查，賴清德總統上午出席亞洲民主人權獎頒獎典禮，受訪時表示台灣必須要提高國防力量，增加國防預算，「我們希望在野黨、立法院，都應該理性務實面對這一筆國防特別預算，不應該在程序委員會就把它封殺掉」。記者曾學仁／攝影
針對藍白立委再度聯手，封殺行政院所提1.25兆國防特別條例及財劃法草案排入12日立法院會的報告事項議程，無法交付相關委員會審查，賴清德總統上午出席亞洲民主人權獎頒獎典禮，受訪時表示台灣必須要提高國防力量，增加國防預算，「我們希望在野黨、立法院，都應該理性務實面對這一筆國防特別預算，不應該在程序委員會就把它封殺掉」。記者曾學仁／攝影

賴清德總統今日喊話立法院，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送入立院後，兩度被程序委員會封殺，盼能交付委員會審查，讓社會清楚了解並共同支持。國民黨立委李彥秀批評，賴清德情勒立院，要求將國防特別預算條例付委審查，根本是把立法院當作「行政院立法局」，視立法委員為「細漢」。

賴清德今在頒發亞洲民主人權獎前受訪，表示國防特別預算條例送入立法院後，已經兩度被程序委員會封殺，希望能夠交付委員會審查，讓社會清楚了解並共同支持。或應該要刪減、調整之處，也能夠根據民意來進行審查工作。

針對賴清德說法，李彥秀說，區域和平穩定及國家安全，涉及到2330萬人生命財產安全，是台灣的重中之重。面對軍事或是經濟的外力威脅，台灣內部當然應該團結，也要與盟友更緊密的聯繫，但前提是必須團結在正確的方向上，而不是看到懸崖還往下跳。

李彥秀表示，立法院三讀通過的法律，行政院都可以說「沒有必須執行的壓力」，還說要對立院「全面迎戰」，完全視法治於無物；現在賴清德更情勒立院，要求將國防特別預算條例付委審查，根本就是把立法院當作「行政院立法局」，把立法委員視為「細漢」。

李彥秀指出，特別條例草案短短6頁，羅列7項清單，就要匡列8年高達1.25兆破紀錄的特別預算，對於財政紀律的衝擊以及國防預算獨大的財政排擠也不清不楚，根本就是要立院授權空白支票。

