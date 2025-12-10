南韓入境卡列中國台灣！外交部揚言檢視與韓關係 ：沒有祭出所謂手段 只是提醒

南韓在電子入境申報單不當稱呼我為「中國（台灣）」，從二月迄今未改正，我外交部正面重新檢視與韓國政府的關係，並研議可行的因應方案。外交部政務次長陳明祺今（10日）在參與亞洲民主人權獎頒獎典禮前受訪指出，「韓國對我國有大量的貿易順差，在這樣的情況下，對我方不友善行為，實在不是太好的舉動，在這件事情上，外交部會持續跟韓國溝通。」

陳明祺表示，我方確實希望韓國不要這樣做，也多次溝通，會持續溝通這件事情，同時也要跟韓國提醒，雙邊關係非常緊密。

針對「全面檢視與韓方的關係」，陳明祺說，我方沒有祭出所謂的手段，我方只是提醒，雙邊關係非常重要和緊密，不管在安全、經濟包含貿易上都非常重要，希望韓方能夠珍視這樣的關係。