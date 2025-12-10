財劃法中央「事權」應下放 李四川曝以種櫻花為例和卓榮泰過招

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長副市長李四川上午參加田園城市頒獎典禮及成果發表會。記者楊正海／攝影
台北市長副市長李四川上午參加田園城市頒獎典禮及成果發表會。記者楊正海／攝影

台北市長副市長李四川上午參加田園城市頒獎典禮及成果發表會，致詞時談到前陣子中央地方因財政收支劃分法吵得很僵，他去參加行政院會，希望卓榮泰把「事權」下放，他以種櫻花為例，若中央把水利法修一修，下放給地方政府去河堤種櫻花，市民就不用搭飛機到日本賞櫻。

北市推動田園城市計畫邁入十周年，北市公園處統計，田園基地的建置成果，至今年9月底全市田園基地總數達754處，耕作面積逾23萬4千平方公尺，累積耕作人次超過61萬。包括鄰里社區中的農園與屋頂、校園中的小田園或是私人經營的市民農園，塑造綠意盎然的都市景觀。

李四川致詞指出，上周為了財劃法到行政院，因中央和地方吵得很僵，他去參加院會，大家以為他要來吵架，但他向院長卓榮泰說，餅就這麼大，被刪、被割的不高興，但希望中央割完後，錢下放地方，是否「權」也可以下放。

他舉例，有企業家要捐給台北市1千棵櫻花，希望能種在基隆河沿岸，他跟卓榮泰說，是不是可以修一修水利法，下放給地方政府去種植櫻花，這樣市民就不用搭飛機到日本看櫻花，因為現在要在基隆河、淡水河堤防種樹，中央的要求是「死一棵才能種一棵」。

他開玩笑說，他都跟北市水利處人員說，告訴中央「櫻花樹是自己長出來」，或是「因鳥排的糞便才長出來」；其實基隆河下雨若下在汐止，員山子以上分洪就分掉，只有下在汐止以下，台北市才會淹水，所以在北市堤防、沿岸旁種植櫻花，其實很美。

李四川指出，這幾天公園處也在市府周邊補種櫻花，他回來任職時，種了8棵，加上原來的4棵，去年已經有民眾拿相機在照相，大概再幾年也可以到市府旁看櫻花。

李四川也說，現在城市溫度一天比一天熱，他民國70年在台北市擔任工務人員，那時最擔心颱風，但是現在北市不擔心颱風，因為3天前就知道，現在怕的是下午的暴雨，3個小時、下3天的雨，都無法承受，所以城市需要要種樹來降溫。

櫻花 李四川

延伸閱讀

專訪／「忠孝東路走99遍」蔣萬安與李四川的第一關 開啟大巨蛋時代

「我們寸步難行」卓榮泰嘆多項計畫恐難展開 盼立院通過總預算

新黨為財劃法告卓榮泰 政院：再修版本侵害預算權

財劃法僵局…卓榮泰：只要總預算、強化防衛韌性條例通過 什麼都能談

相關新聞

南韓入境卡列「中國台灣」 賴總統：盼韓尊重台灣人民意志

南韓在電子入境申報單稱呼「中國（台灣）」，從二月迄今未改正。賴清德總統昨天指出，台灣跟韓國的交流密切，希望台、韓維持友好...

冷眼集／我國格遭南韓矮化 務實外交難反制

賴清德總統昨向南韓喊話要尊重台灣人民的意志，盼韓方修正對我的不當稱呼；外交部前天高分貝要求全面檢討雙邊關係，昨天卻表示只...

世界人權日賴總統、韓國瑜同台 都談全球民主倒退

昨天是世界人權日，賴清德總統和台灣民主基金會董事長、立法院長韓國瑜在「亞洲民主人權獎」頒獎典禮同台，不約而同談到全球民主...

專家：台灣對韓任何制裁 都將自傷

外交部聲稱將全面檢討台韓關係，但專家表示，台韓在半導體產業鏈存在「產業內貿易」，關係密切，不論貨品或服務貿易的抵制，台灣...

遭爆假計畫預算赴歐考察 環境部：查無不法、可受公評

民眾黨立委黃國昌今於立法院質詢指出，環境部環境管理署顏旭明今年於樺加沙颱風致災期間赴歐洲考察，是用假的派員出國計畫編預算...

【即時短評】南韓入境申報 掀開賴政府的國號新衣？

南韓今年二月廿四日起實施電子入境申報制度，在電子入境申報系統中的「前一出發地」與「下一目的地」欄位，將我方標示為「CHI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。