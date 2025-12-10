吳宗憲立委參加餐會遭挺張派議員恐嚇？他感到意外：根本沒有的事

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
立委吳宗憲上周參加的餐會是縣黨部出面邀請，並不是張家邀請，他說，當天在包廂交換選舉意見，他沒有被恐嚇，而且從事檢察官20多年，面對過窮凶惡極的罪犯，擔任立法委員也面對過無上限的政治迫害，從未懼怕。圖／吳宗憲團隊提供
2026宜蘭縣長選舉，藍營議長張勝德與立委吳宗憲爭取提名，上周二縣黨部開會後聚餐，事後有人到處「爆料」，媒體人吳子嘉昨晚在節目中指吳宗憲被叫進餐會包廂，遭支持張勝德的縣議員，言詞不禮貌對待。吳宗憲今透過臉書回應，當天是討論宜蘭發展及選舉，有些不錯的意見可供參考，活動都過了還被傳成這樣，讓他感到不解也意外。

媒體人吳子嘉昨晚在網路節目，以「爆料國民黨宜蘭驚傳黑影？」為題，指出張勝德父子在一場餐會中，把吳宗憲叫進包廂「放狗咬人」，當下有議員耍流氓、不禮貌羞辱吳宗憲，氣氛惡劣，已經有人跟鄭麗文主席報告此事，兩名議員要被送懲戒等云云。這支影片被瘋傳，張勝德與吳宗憲感到莫名其妙，兩人通昨晚電話溝通後釋懷。

吳子嘉所言情節與事實出入頗多，雙方支持者炸鍋，國民黨議會黨團議員今天大罵，是誰事後亂爆料，還故意加油添醋，講一些非事實的話。楊弘旻等議員說，當時大家都很肯定吳宗憲委員的口才及戰力，也認為藍白一定要合作才能夠勝選，會中有人提到支持在地人參選優勢，也提到地方民代已有連署支持張勝德，根本也沒什麼。

黨團議員批評有心人亂爆料，而且為何消息第二天就傳到黨中央副主席李乾龍的耳裡，昨晚節目未經查證，其實當天沒有議員耍流氓，沒有人出言恐嚇，事後沒有人被送懲戒。

議員說，這場餐會是縣黨部邀集鄉鎮市黨部主委及黨代表討論一些事，並非張勝德邀請把人叫進包廂，而是吳宗憲委員受黨部邀請前往餐廳，吳在大廳時，被縣黨部主委林明昌請進包廂致意，當時大家剛好在談選舉事，交換意見，會議結束後餐宴開席，張勝德與吳宗憲還一起去敬酒，沒事啊。

吳宗憲從昨晚到今天，接獲很多朋友詢問關切先前宜蘭黨部內部餐敘情況，他透過臉書，感謝大家關心，黨部這個活動已過許久，竟然引起討論，讓他感到不解也覺得意外，當天僅是對宜蘭發展及選舉進行討論，有些不錯的意見與看法，可以提供給他未來問政及爭取宜蘭人支持的方向。

吳宗憲說，請大家放心，他從事檢察官20多年，面對過窮凶惡極的罪犯；他擔任立法委員，面對無上限的政治迫害，從未懼怕，更不會退縮，就是只有一個理念「讓民眾更好」，在這個方向下，他會努力持續讓蘭陽更好，開創宜蘭走新路。

