財劃法紛爭 立委質疑地方以更多統籌分配款大發現金

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
財劃法紛爭 立委質疑地方以更多統籌分配款大發現金。圖／本報資料照片
財劃法紛爭 立委質疑地方以更多統籌分配款大發現金。圖／本報資料照片

立法院財政委員會今天審查財劃法財政部長莊翠雲在答覆立委郭國文質詢時指出，希望院版的財劃法儘快付委，3月12日的財劃法版本，在於：1、錢權下去，但事權未調整；2、指標粗略，人口、營業額分配占比75%，偏重工商發達的城市，以台北市為例，光是營利事業額獲配的金額，115年就有700多億，比起114年各指標相加還多出16億 元，等於讓「富的更富」，但其他縣市尤其農業縣市就未獲支持，財政部的版本對農林漁牧人口的產值，包括農業縣市對於國家糧食安全、國土保育都有作較好的處理。

立委鍾佳濱則質疑，今年統籌稅款分配的結果，使許多縣市的地方議會已決定明年要大發現金給民眾，莊翠雲答詢時指出，今年在中央政府財源挹注之下，地方政府財政的確好很多，但她認為應優先考量地方建設。

政院提出特別預算要增加支出2350億普發現金，莊翠雲指出，必須再為此舉債1千多億，對此鍾佳濱質疑，嘉義市不用舉債，就可以把擬發現金從3千變6千元，新竹市議會決定明年要發5千元，而台北市，新北市，桃園市，台中市等六都，從15000元、21000元至46000元、5萬不等，甚至花蓮縣發5萬元、新竹縣發34000元議會也通過了，他質疑，地方議會發現明年獲配額增加了，所以決議要發，但即使如此，很多縣市長仍未決定要執行市議會的決議，他抨擊總預算審議程序中才通過的財劃法，而且要求回溯適用或重編已經編列完成的明年度預算，是違反預算法，要求財政部不應執行違法的決議。

財劃法 財政部

延伸閱讀

助理費除罪化爭議 綠明排案審「立法院公費助理任用法草案」

韓入境卡標CHINA（TAIWAN）鍾佳濱：應很快會改正

財部：民間投資公共建設 截至10月底簽約金額2246億

【重磅快評】莊翠雲的試算表放不下卓榮泰吹大的牛皮

相關新聞

南韓入境卡列「中國台灣」 賴總統：盼韓尊重台灣人民意志

南韓在電子入境申報單稱呼「中國（台灣）」，從二月迄今未改正。賴清德總統昨天指出，台灣跟韓國的交流密切，希望台、韓維持友好...

冷眼集／我國格遭南韓矮化 務實外交難反制

賴清德總統昨向南韓喊話要尊重台灣人民的意志，盼韓方修正對我的不當稱呼；外交部前天高分貝要求全面檢討雙邊關係，昨天卻表示只...

世界人權日賴總統、韓國瑜同台 都談全球民主倒退

昨天是世界人權日，賴清德總統和台灣民主基金會董事長、立法院長韓國瑜在「亞洲民主人權獎」頒獎典禮同台，不約而同談到全球民主...

專家：台灣對韓任何制裁 都將自傷

外交部聲稱將全面檢討台韓關係，但專家表示，台韓在半導體產業鏈存在「產業內貿易」，關係密切，不論貨品或服務貿易的抵制，台灣...

遭爆假計畫預算赴歐考察 環境部：查無不法、可受公評

民眾黨立委黃國昌今於立法院質詢指出，環境部環境管理署顏旭明今年於樺加沙颱風致災期間赴歐洲考察，是用假的派員出國計畫編預算...

【即時短評】南韓入境申報 掀開賴政府的國號新衣？

南韓今年二月廿四日起實施電子入境申報制度，在電子入境申報系統中的「前一出發地」與「下一目的地」欄位，將我方標示為「CHI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。