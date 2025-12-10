快訊

家庭聚餐、購物都拿來核銷 台南研考會前主委夫妻認了繳回6萬元

中俄15架軍機同時繞飛日本！日防相小泉公布航跡圖批「明顯對日示威」

中職／中國CPB網羅台灣啦啦隊！ 前兄弟成員、前龍隊舞蹈總監入列

陸連日軍事騷擾日韓 賴總統籲應體現大國責任

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統。 記者張文馨／攝影
中國大陸連續幾天在包括日、韓周邊進行軍事騷擾，升高區域緊張。對此，賴總統10日受訪時表示，這是非常不恰當的行為，我國堅定反對用暴力或脅迫的方式，改變區域的和平穩定的單邊行為。他也呼籲中國，應該體現大國的責任。

賴總統重申，和平無價、戰爭沒有贏家，和平必須要靠各方來促成，中國同樣有責任。而為了維護台灣的安全以及台海和平穩定，我國也會堅定維持現狀，也會提升我國國防力量，和區域民主國家共同維護區域的和平穩定跟繁榮發展。

有關南韓電子入境卡顯示中國台灣，賴總統說，台灣跟韓國民間交流非常密切，經貿往來也非常多，希望台韓維持友好關係，促進兩國各方面的合作，也增進兩國的福祉。盼韓國尊重台灣人民的意志，讓兩國都能夠攜手前進，穩定區域的和平，同時也能夠促進區域的繁榮發展。

此外，日本發生規模七點五強震，一度引發海嘯，專家說未來一周可能出現比擬311的強震。

賴總統表示，他代表全國人民對於日本發生的地震表達慰問之意，也希望傷害能夠降到最輕，後續救災、救援工作都能夠一切順利。有些我國民眾到日本旅遊剛好碰到這次地震，在旅館當中，表達非常穩定的態度，他認為我國人民的表現也非常好。

賴總統指出，台灣跟日本都是面臨地震的國家，未來希望加強兩國對於天災地變、救災救援的合作，甚至有一些科技，也可以共同研究，讓兩國人民在面對天災地變的時候，能夠更好應付、讓人民能夠更安全。

日本旅遊 地震

