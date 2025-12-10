花蓮明年總預算401億卻未列光復洪災 議長怒：我乾脆不用幹了

花蓮縣明年度總預算達401億元。縣議會臨時會程序會今天開會，因縣府未依要求重編並增加光復洪災相關經費，引起激烈討論，議長張峻說，「我身為光復子弟若不能捍衛災民權益，乾脆不用幹了」，最終總預算未排入臨時會議程，意味著最快要到明年初才能審。

因財劃法修正，花蓮統籌分配稅款大增，115年度總預算規模比今年增近76億5000萬元。縣府10月將預算案送入縣議會，當時定期會程序會決議，請縣府增列堰塞湖災後重建與防災工程及各鄉鎮市經費，重編後再送，定期會並未審議。

第20屆第18次臨時會明天起開議，今天上午10時召開程序會，由議長張峻主持，9位程序委員僅邱光明、林正福為國民黨，黨團其餘成員坐在旁聽席，會中討論相當激烈。

邱光明、林正福表示，總預算案攸關縣民權益，盼先排入大會審查；民眾黨籍傅國淵也建議先送審，光復重建需求由縣府與議長討論後，採追加減方式處理。

民進黨議員胡仁順、張美慧表示，程序會是合議制，經過所有程序委員決議要求縣府重編，縣府不溝通，只會發新聞稿，還「拿議員對付議員」。

無黨籍的楊華美還原始末，縣府10月14日送出預算案，議會於10月22日要求重編，27日開定期會程序會，縣府仍未補件，議會於10月30日及12月8日又兩度發函，縣府仍不理不睬。黃馨說，請縣府重編是程序委員會的共識；黃玲蘭說，溝通很重要。

張峻表示，明年度總預算雖還未審，但延續性預算不會受影響，是新增預算未經過議會無法使用。前幾天內政部長劉世芳到他家裡有討論到此事，劉說立法院也是擱置中央總預算還沒有通過，所以縣議會這樣「應該也沒有什麼罪過」。