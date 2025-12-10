頒亞洲民主人權獎！賴清德籲團結一致對抗外來威脅

快訊

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
臺灣民主基金會遴選出第20屆亞洲民主人權獎得主為「印尼法律援助與人權協會」，由賴清德總統（左）頒獎給得獎主代表 Julius Ibrani（右）。記者曾學仁／攝影
臺灣民主基金會遴選出第20屆亞洲民主人權獎得主為「印尼法律援助與人權協會」，由賴清德總統（左）頒獎給得獎主代表 Julius Ibrani（右）。記者曾學仁／攝影

台灣民主基金會遴選出2025年亞洲民主人權獎得主為「印尼法律援助與人權協會」（Indonesian Legal Aid and Human Rights Association，PBHI） ，頒獎典禮在今天國際人權日舉行，由賴清德總統頒獎給得獎主代表 Julius Ibrani。

針對藍白立委再度聯手，封殺行政院所提1.25兆國防特別條例及財劃法草案排入12日立法院會的報告事項議程，無法交付相關委員會審查，賴清德總統上午出席亞洲民主人權獎頒獎典禮，受訪時表示，台灣是民主國家，對內競爭難免，但對於外來威脅，應團結一致對外，而台灣絕對不能夠迴避我國在區域和平穩定的重要責任，「若我們沒有善盡責任，在面對中國的威脅時，會面臨更大的困難，希望在野黨能夠清楚知道」。

賴清德強調台灣必須要提高國防力量，增加國防預算，「我們希望在野黨、立法院，都應該理性務實面對這一筆國防特別預算，不應該在程序委員會就把它封殺掉」。

賴清德總統（左）、立法院院長韓國瑜（右）上午出席亞洲民主人權獎頒獎典禮，兩人互動頻繁。記者曾學仁／攝影
賴清德總統（左）、立法院院長韓國瑜（右）上午出席亞洲民主人權獎頒獎典禮，兩人互動頻繁。記者曾學仁／攝影

國防預算 人權 賴清德

相關新聞

電子簽不改「中國（台灣）」 賴總統：盼韓國尊重台灣人民意志

南韓在電子入境申報單不當稱呼我為「中國（台灣）」，從二月迄今未改正，我外交部正面重新檢視與韓國政府的關係，並研議可行的因...

入境卡爭議我文化部是否制裁？ 李遠：南韓能區隔「台灣就是台灣 中國就是中國」

南韓電子入境卡將台灣列為中國，外交部表示將全面檢視與南韓的關係，並研擬可行方案，立委則表示要制裁南韓。文化部長李遠今天赴...

吳宗憲立委參加餐會遭挺張派議員恐嚇？他感到意外：根本沒有的事

2026宜蘭縣長選舉，藍營議長張勝德與立委吳宗憲爭取提名，上周二縣黨部開會後聚餐，事後有人到處「爆料」，媒體人吳子嘉昨晚...

柯文哲、黃國昌合體直播未引關注 白營：柯談這事有忍住

京華城案明12月11日起就要密集召開一審的言詞辯論庭，交保中台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲與民眾黨立委兼主席黃國昌在一周前（12月7日）合體進行網路直播，被視為向政壇復出的前兆，也在為本月中下旬將登場的「土城十講」暖身。 不過，柯文哲這場久違的「復出熱身秀」，除了小草及「有心人士」的見縫插針及渲染，並未引起主流媒體太多關注。民眾黨內人士表示，這場一個多小時的合體直播，主要目的是為了讓小草們看看柯文哲，以及看柯文哲與黃國昌的互動良好，讓小草們對民眾黨的未來安心並保持信心，沒有太多「爆點」，當然吸引不了太多關注，「阿北這次有忍住」。

陸連日軍事騷擾日韓 賴總統籲應體現大國責任

中國大陸連續幾天在包括日、韓周邊進行軍事騷擾，升高區域緊張。對此，賴總統10日受訪時表示，這是非常不恰當的行為，我國堅定...

花蓮明年總預算401億卻未列光復洪災 議長怒：我乾脆不用幹了

花蓮縣明年度總預算達401億元。縣議會臨時會程序會今天開會，因縣府未依要求重編並增加光復洪災相關經費，引起激烈討論，議長...

