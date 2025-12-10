頒亞洲民主人權獎！賴清德籲團結一致對抗外來威脅

台灣民主基金會遴選出2025年亞洲民主人權獎得主為「印尼法律援助與人權協會」（Indonesian Legal Aid and Human Rights Association，PBHI） ，頒獎典禮在今天國際人權日舉行，由賴清德總統頒獎給得獎主代表 Julius Ibrani。

針對藍白立委再度聯手，封殺行政院所提1.25兆國防特別條例及財劃法草案排入12日立法院會的報告事項議程，無法交付相關委員會審查，賴清德總統上午出席亞洲民主人權獎頒獎典禮，受訪時表示，台灣是民主國家，對內競爭難免，但對於外來威脅，應團結一致對外，而台灣絕對不能夠迴避我國在區域和平穩定的重要責任，「若我們沒有善盡責任，在面對中國的威脅時，會面臨更大的困難，希望在野黨能夠清楚知道」。