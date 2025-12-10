同台賴總統談全球民主倒退 韓國瑜：中華民國有責任發揚人權力量

今天是世界人權日，賴清德總統和台灣民主基金會董事長、立法院長韓國瑜在「亞洲民主人權獎」頒獎典禮致詞時，不約而同談到全球民主倒退的現狀。韓國瑜表示，面對當前世界局勢變化與挑戰，中華民國有責任也有能力，與國際夥伴共同讓民主與人權的力量跨越更多疆界。

韓國瑜表示，在全球化倒退的時刻，讓人看見許多社會底層的脆弱與未被正式的需求，正因如此，更需要透過實際支持，讓世界認識那些龐大壓力與風險下，仍在各角落推動正義、倡議改革、為弱勢發聲的行動者。

韓國瑜指出，面對當前世界局勢的變化與挑戰，中華民國有責任也有能力，與國際夥伴共同讓民主與人權的力量跨越更多疆界。

賴總統也提到，當前，全球民主倒退、地緣衝突升高，中國對臺灣及周邊國家複合式威脅以及攻擊，影響區域及全球的和平穩定，這顯示出守護民主與自由是各國刻不容緩的行動。

今年的獲獎者為「印尼法律援助與人權協會」（Indonesian Legal Aid and Human Rights Association，PBHI），由該協會主席伊布拉尼（Julius Ibrani），以及成員阿斯圖蒂（Regina JBF Astuti）和奧克塔維亞尼（Aldeta Oktaviyani）代表領獎。

賴總統表示，PBHI是在逆境中堅守人權的行動者，從1996年創立以來，不僅對人權遭受嚴重迫害的人民提供免費法律協助與諮詢，也持續監督政策，參與立法相關遊說與討論，讓公民社會的聲音能夠被納入國家政策。

賴總統指出，如同許多亞洲國家，台灣的民主歷程也走過威權統治和社會動盪等種種挑戰，才有今日多元開放、充滿活力的公民社會。

賴總統說，今年9月，台灣迎來解嚴天數超越戒嚴歲月的歷史里程碑，這象徵著自由與民主已經在這塊土地扎根、茁壯；台灣也持續用行動致力強化人權，包含制定新版國家人權行動計畫，建立人權指標，以及上個月開幕的國家檔案館。