民團喊話內政部加速「新建物屋頂光電法」上路
地球公民基金會、綠色公民行動聯盟、主婦聯盟等多個公民團體，今天赴行政院前舉行記者會，共同呼籲，行政院應盡速於今年底前公告「建物光電設備標準」，並堅定維持「建物光電設備標準」草案原有適用範圍，納入公有建物、私有建物及工廠屋頂。
內政部於今年初預告「建築物設置太陽光電發電設備標準」草案，規範新建、增建及改建建物達1000平方公以上者，每20平方公尺須設置1 kW太陽能板。然而自2023年起已召開8次研商會議，「建物光電設備標準」草案預告至今已近1年，正式公告上路仍遙遙無期，內政部試圖限縮適用建物的涵蓋範圍，此舉恐將直接削弱屋頂光電政策的實質效力，使都市本應承擔的用電責任再度被推遲，不僅阻礙台灣減碳進程，也將削弱災時分散供電的民防基礎。
