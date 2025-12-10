助理費除罪化爭議 綠明排案審「立法院公費助理任用法草案」

國民黨立委陳玉珍提出助理費案除罪化相關修法，引發爭議。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，民進黨團對於特定人量身訂造的修法不以為然，支持助理工會向立法院長韓國瑜提出訴求，也認為應該要推動公費助理任用條例，將公費助理任用法制化、透明化。

鍾佳濱指出，除罪化前提就是原來是有罪責的，不應該為特定人行為免除之前依法要追溯的刑責，這個問題的正辦應該要推動公費助理任用條例，將公費助理任用法制化、透明化，才不會造成相關費用支用造成司法爭議。

鍾佳濱說，現在要討論的不是除罪問題，而是建立公費助理制度幫助立委有效問政制度，這才是正辦，所以明天司法法制委員會已安排公費助理條例審議，已正視聽。

至於傳出有綠委不讓助理連署向韓國瑜提出訴求？鍾佳濱回應，民進黨團不存在這個問題，助理工會明天要向韓國瑜提出訴求，維護自己的工作權益，這應該要支持，希望韓國瑜秉持推動制度化可長可久精神，不要像過去一樣，遇到立法院違法亂政作為就縮起來。