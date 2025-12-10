快訊

憲訴法公投連署潮遇自然人憑證缺貨 內政部：今起補9萬張

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民間團體「人民作主志工團」正進行廢止憲訴法修法、選罷法修法公投，並號召民眾參與電子連署，卻遇到全台戶出現自然人憑證晶片卡短缺情況。圖／聯合報系資料照
民間團體「人民作主志工團」正進行廢止憲訴法修法、選罷法修法公投，並號召民眾參與電子連署，卻遇到全台戶出現自然人憑證晶片卡短缺情況。圖／聯合報系資料照

大罷免後，民間團體「人民作主志工團」正進行廢止憲訴法修法、選罷法修法公投，並號召民眾參與電子連署，卻遇到全台戶出現自然人憑證晶片卡短缺情況。內政部資訊服務司表示，內政部卡管中心近期每周出貨近1萬張卡片，並自今天起陸續補貨9萬張，以確保卡片供貨無虞。

人民作主志工團提出的憲法訴訟法公投訴求，廢止憲法法庭法官人數門檻限制，連署期限自今年7月底至明年1月底。另公職人員選罷法公投共3案，訴求廢止罷免提議需附身分證影本、廢止罷免連署需附身分證影本、偽造假冒個資連署刑責，連署期限自9月底至明年3月底，連署門檻皆為29萬3228人。

資訊服務司指出，內政部卡管中心近期每周出貨近1萬張卡片，並自今起陸續補貨9萬張，以確保卡片供貨無虞，卡管中心隨時掌握全國各戶所467套自然人憑證發證設備情況。

資訊服務司表示，自然人憑證得跨戶所申辦，呼籲民眾勿須集中於戶籍所在地戶所辦理，也請各戶所視情況向內政部申請增設臨時櫃台，以供民眾申請。自然人憑證晶片卡是透過中華電信股份有限公司提供及製作，並無數量限制。

內政部 大罷免 公投

