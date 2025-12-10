政務副審計長「空降來監軍」？ 陳瑞敏：無法強化獨立及專業就改常務

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
司委會今天排審「審計部組織法」修正草案，審計長陳瑞敏備詢。記者李成蔭／攝影
司委會今天排審「審計部組織法」修正草案，審計長陳瑞敏備詢。記者李成蔭／攝影

監察院擬增政務副審計長惹議，立法院司法及法制委員會今天審查相關修法草案，民眾黨立委黃國昌轟，都不怕行政單位「空降來監軍」？國民黨立委吳宗憲也批，該修法不倫不類，未來審計上如何挺直腰桿？審計長陳瑞敏回覆，會強化政務副審計長獨立及專業，若沒辦法達到，增設上就任用常務職。

司委會今天排審議「審計部組織法第7條、第10條及第14條條文修正草案」，修法主軸為增加審計部人力，其中副審計長將從二人增加到三人，當中一人比照簡任14職等。外界質疑，審計機關應超然獨立，若政務任用，未來審計業務公正性恐遭質疑，司委會今天也不少立委對此質詢陳瑞敏。

黃國昌表示，審計部很辛苦、很認真，這大家都知道，所以對於要增加員額、提高職等都持開放態度可討論，但他要公開反對增設政務副審計長，像行政機關的次長酬庸一堆，現在連監察單位都有「空降來監軍」情況？就是要去關心審計部不要亂寫審計報告，不要亂指行政缺失，審計部真的一點政治敏感度都沒有，且就現況來看，眾多審計部的報告都被賴政府當空氣「給人看細漢」。

國民黨立委李彥秀也說，審計部去年增加一個廳、一個處，但人力卻沒有增加，的確要有人力發揮功能，尤其審計部功能很重要，但政務副審計長要如何不受行政院派下來督軍？如何讓國人能感覺公正客觀？從組織架構下來看，增設政務副審計長就是有問題。

吳宗憲批評，該修法根本不倫不類，怎麼會一個拿著尚方寶劍的單位，去學習被審查的人事制度，未來腰桿要如何挺直？他將提修正動議設防火牆，若真要增設政務副審計長，應要有專業，資格應限縮現任或曾任副審計長，要「懂審計的升上來，而不是政客跳下來。」

國民黨立委林德福引述立法院法制局建議，政務副審計長應曾任或現任副審計長，並由審計長提請總統任命。陳瑞敏回應「認同」，政務副審計長也要能維持獨立、專業，若能有強化機制，避免外界有疑慮，對審計也是一大助益；若真的沒辦法達到，那設上就維持常務。不過陳瑞敏也強調，他們都是盡量配合「中央行政機關組織基準法」，當中也是規範兩個常務副首長、一個政務副首長。

司委會今天排審「審計部組織法」修正草案，審計長陳瑞敏（左）與民眾黨立委黃國昌（右）交談。記者李成蔭／攝影
司委會今天排審「審計部組織法」修正草案，審計長陳瑞敏（左）與民眾黨立委黃國昌（右）交談。記者李成蔭／攝影

陳瑞敏 修法 國民黨 監察院 黃國昌

