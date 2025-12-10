韓入境卡標CHINA（TAIWAN）鍾佳濱：應很快會改正

南韓電子入境卡系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將我國列示為CHINA（TAIWAN），外交部研議可行因應方案中，盼韓方改正不當稱我的舉措。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，相信在外交部的斡旋之下，南韓政府應該很快的就會改正。

鍾佳濱指出，南韓政府對於它的出入境格式有不一致的地方，外交部也提醒注意，希望南韓能夠嚴正的理解台韓兩國的人民向來的交流密切、友誼深厚，希望南韓政府能夠珍惜兩國人民不管在經貿、文化上的交流的基礎，也能夠尊重台灣人民對於自己國家被正確看待。

鍾佳濱說，任何民主同盟的友邦國家，他們元首是由該國人民所選出來的，自然一定要維持他該國的外交政策，也維護該國的國家利益，相信南韓總統基於國家利益和整個亞洲地區民主同盟關係，他一定會堅定和美國、日本，還包括第一島鏈的台灣站在一起，這一點是非常肯定的。