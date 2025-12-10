快訊

不是快閃店！「吉伊卡哇常設店」直擊在台北中山 店名曝光帶你走一次

AIT提醒：15日起申請美國H-1B等簽證者 要接受社群審查

高雄檳榔攤凶殺案闆娘送醫不治！男為討3萬債務 失控殺死護子媽

韓入境卡標CHINA（TAIWAN）鍾佳濱：應很快會改正

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。圖／聯合報系資料照片

南韓電子入境卡系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將我國列示為CHINA（TAIWAN），外交部研議可行因應方案中，盼韓方改正不當稱我的舉措。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，相信在外交部的斡旋之下，南韓政府應該很快的就會改正。

鍾佳濱指出，南韓政府對於它的出入境格式有不一致的地方，外交部也提醒注意，希望南韓能夠嚴正的理解台韓兩國的人民向來的交流密切、友誼深厚，希望南韓政府能夠珍惜兩國人民不管在經貿、文化上的交流的基礎，也能夠尊重台灣人民對於自己國家被正確看待。

鍾佳濱說，任何民主同盟的友邦國家，他們元首是由該國人民所選出來的，自然一定要維持他該國的外交政策，也維護該國的國家利益，相信南韓總統基於國家利益和整個亞洲地區民主同盟關係，他一定會堅定和美國、日本，還包括第一島鏈的台灣站在一起，這一點是非常肯定的。

外交部 南韓 鍾佳濱

延伸閱讀

民進黨團：陳玉珍助理費除罪年多領780萬 更等同詐騙無罪

蔡英文籲肅清綠能弊案 綠：向在野黨喊話

影／助理費除罪化惹議 民進黨團批國民黨修法自肥

綠嗆藍白：國會多數不接受政院 請發動不信任投票

相關新聞

政務副審計長「空降來監軍」？ 陳瑞敏：無法強化獨立及專業就改常務

監察院擬增政務副審計長惹議，立法院司法及法制委員會今天審查相關修法草案，民眾黨立委黃國昌轟，都不怕行政單位「空降來監軍」...

電子簽不改「中國（台灣）」 賴總統：盼韓國尊重台灣人民意志

南韓在電子入境申報單不當稱呼我為「中國（台灣）」，從二月迄今未改正，我外交部正面重新檢視與韓國政府的關係，並研議可行的因...

公視董監事任期屆滿逾半年 文化部長李遠：提名名單「隨時準備好」

公視董監事任期屆滿逾半年，迄今卻未提出下一屆的董事提名名單。文化部長李遠今赴立院進行業務報告，立委柯志恩質詢時表示，公視...

入境卡爭議我文化部是否制裁？ 李遠：南韓能區隔「台灣就是台灣 中國就是中國」

南韓電子入境卡將台灣列為中國，外交部表示將全面檢視與南韓的關係，並研擬可行方案，立委則表示要制裁南韓。文化部長李遠今天赴...

世界人權日 賴總統：堅持調查真相、保存記憶、恢復受難者清白與尊嚴

今天是世界人權日，賴清德總統在臉書發文表示，政府將從三方向持續推動轉型正義，包含調查真相、還原歷史；保存記憶、向內扎根；...

頒亞洲民主人權獎！賴清德籲團結一致對抗外來威脅

台灣民主基金會遴選出2025年亞洲民主人權獎得主為「印尼法律援助與人權協會」（Indonesian Legal Aid ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。