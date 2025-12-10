電子簽不改「中國（台灣）」 賴總統：盼韓國尊重台灣人民意志

快訊

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統今（10日）在頒發亞洲民主人權獎前受訪指出，台韓民間交流和經貿往來密切，希望韓國尊重台灣人民的意志。記者張文馨／攝影
賴清德總統今（10日）在頒發亞洲民主人權獎前受訪指出，台韓民間交流和經貿往來密切，希望韓國尊重台灣人民的意志。記者張文馨／攝影

南韓在電子入境申報單不當稱呼我為「中國（台灣）」，從二月迄今未改正，我外交部正面重新檢視與韓國政府的關係，並研議可行的因應方案。賴清德總統今（10日）在頒發亞洲民主人權獎前受訪指出，台韓民間交流和經貿往來密切，希望韓國尊重台灣人民的意志。

外交部提出重新檢視台韓關係，並提到貿易逆差的現實，讓外界關注台灣的對韓關係是否會發生變化，甚至祭出管制動作以促進南韓修正對我國的稱呼。

賴總統回應，台韓民間交流與經貿往來密切，希望台韓能維持這種友好關係，促進兩國在各方面的合作，也增進兩國福祉。

賴總統說，在這種狀況下，希望韓國也能尊重台灣人民的意志，讓兩國攜手前進，穩定區域的和平，同時也促進區域繁榮發展。

