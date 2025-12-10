影／譴責中連日騷擾區域 賴總統喊話讓國防特別預算條例付委審查

解放軍軍機連日在日韓周邊執行軍事巡航和騷擾行動，賴清德總統今（10日）在頒發亞洲民主人權獎前受訪，指中方行為「非常不恰當」，我國堅定反對用暴力或脅迫方式改變區域和平穩定；此外，他說，國防特別預算條例送入立法院後，已經兩度被程序委員會封殺，希望能夠交付委員會審查，讓社會清楚了解並共同支持。

賴總統說，希望特別預算條例能付委審查，讓社會也了解立院審查狀況，並獲得共同支持，或者應該要刪減、調整之處，也能夠根據民意來進行審查工作。

賴總統指出，「但是，我們絕對不能夠迴避我國在區域和平穩定的重要責任。如果說我們沒有善盡我們的責任的話，在面對中國的威脅的時候，我們會面臨更大的困難。那我希望在野黨能夠清楚知道。」

賴總統指出，我國是民主國家，對內競爭難免，但是對於外來威脅，應該團結一致；大家都感受得到，中國不僅是對台灣的威脅，也施加壓力脅迫周邊國家；而周邊國家紛紛強化國防力量，並進行區域共同合作，在這種狀況下，我方要保護台灣的安全，也有責任維護區域穩定，在這種狀況下，必須提高國防力量，增加國防預算。

針對中方行動在日韓周邊的行動，賴總統稱這非常不恰當，我國堅定反對，他呼籲中國要體現大國責任，和平要靠各方促成，中國同樣有責任；而為了維護台灣安全以及台海和平穩定，我國也會堅定維持現狀，並提升國防力量，和周遭民主國家共同維護區域的和平穩定和繁榮發展。

此外，賴總統針對青森強震發聲。他說，代表全國人民對日本日前發生的地震表達慰問，也希望傷害能降到最輕，後續的救災救援工作都能一切順利；他也看到台灣民眾赴日本旅遊時碰到地震，在旅館中表現鎮定，表現非常好。

賴總統表示，台灣和日本都是面臨地震的國家，希望可以加強兩國對天災地變的救災救援的合作，甚至於科技合作，讓台日人民在面對天災地變時能更好應對，讓人民更加安全。