質疑3宗教基本法草案凌駕其他自由權利 劉世芳：恐成治外法權

立法院內政委員會今排審國民黨立法院黨團、國民黨立委葉元之、民進黨立委許智傑等分別提案宗教基本法草案。內政部長劉世芳表示，3版本草案皆未指明宗教及宗教團體定義，若包括一切未登記立案、未正常運作宗教團體，將導致現行宗教法制的紊亂，甚至可能形成宗教內部治外法權。

劉世芳表示，目前世界上並無以基本法為名而制定宗教基本法國家，多在憲法中訂定宗教自由保障原則，並於一般法律中予以落實規定，或分別散見於各種法規、判決中，並無專門制定宗教基本法以保障宗教人權。

劉世芳說，司法院釋字第490號、第573號解釋已明確規定宗教自由範圍及國家得以法律規定界線，司法院釋字第490號解釋更說明，外在宗教行為自由與宗教結社之自由，在必要最小限度內，仍應受國家相關法律約束，非可以宗教信仰為由而否定國家及法律存在。至於草案逐條說明雖引用兩公約作為保障宗教信仰自由之法據，但兩公約已國內法化，其內容僅具有國內法效力，仍不得逾越憲法。

劉世芳強調，3版本草案中，皆有條文恐造成宗教自由凌駕於其他自由權利情形，且涉及其他法律執行疑義，影響國家法制架構，草案未指明宗教及宗教團體定義或範圍，若包括一切未登記立案、未正常運作宗教團體，將導致現行宗教法制紊亂。

劉世芳說，草案第1條立法目的使宗教自由優於其他法律，當其他法律「妨害宗教自由」即須退讓，恐導致宗教行為如有違反國土計畫法、農業發展條例、建築法、水土保持法、山坡地保育利用條例、國家公園法、動物保護法、野生動物保育法、公益勸募條例、所得稅法、勞動基準法、教育基本法、噪音管制法、廢棄物清理法、道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法、空氣汙染防治法、爆竹煙火管理條例、性別平等工作法、性騷擾防治法、性別教育法、兵役法施行法、消防法、地方制度法、文化資產保存法等，就會無法處理。

再來，第2條宗教自由的保障範圍極度寬廣且宗教自治，表示宗教團體可主張「內部事務」而排除國家規範，形成「宗教內部治外法權」，外部將無法監督，恐引發大量以宗教自由為名之訴訟。第3條第4項宗教行為被高度擴張，許多活動像是放生、賽神豬、燒紙錢、放鞭炮、廟會活動等，一旦被主張是基於教義、傳統，恐將不得限制。

劉世芳說，第5條宗教立法一律歸中央，剝奪地方治理能力，因地方制度法明定宗教輔導事項為直轄市、縣（市）自治事項，若本條將原本賦予地方政府宗教輔導自治權予以限縮，已違反憲法保障地方自治精神。各宗教代表組成的內政部宗教事務諮詢委員會，多數委員也表示有待商榷，以免宗教汙名化。