入境卡爭議我文化部是否制裁？ 李遠：南韓能區隔「台灣就是台灣 中國就是中國」
南韓電子入境卡將台灣列為中國，外交部表示將全面檢視與南韓的關係，並研擬可行方案，立委則表示要制裁南韓。文化部長李遠今天赴立院教委會報告前，被媒體問到，文化部會做一些跟禁止韓星跟文化的動作嗎？李遠表示，文化部最大的功能，就是盡量把台灣的文化做出有它的主體性，有它的特色，去跟中國區隔，大家自然知道中國不是台灣，台灣也不是中國。
李遠表示，就文化部立場來講，他認為台灣跟南韓之間的文化上的交流比過去多很多，文策院才剛剛跟南韓的最大的集團簽了約，一起拍影視作品，而且是要拍以台灣為主的影視作品。在文學方面，他也看到大量的台灣文學作品取代了來自中國的文學作品，翻譯成韓文，南韓人對台灣的興趣，在這兩年非常的高，他們也非常能夠區隔台灣就是台灣，中國就是中國。
