世界人權日 賴總統：堅持調查真相、保存記憶、恢復受難者清白與尊嚴
今天是世界人權日，賴清德總統在臉書發文表示，政府將從三方向持續推動轉型正義，包含調查真相、還原歷史；保存記憶、向內扎根；恢復受難者的清白與尊嚴，讓國家勇於承認錯誤、彌補傷痕，讓民主與人權的根基更穩固。
賴總統表示，他上個周末出席2025年世界人權日典禮，向所有在威權時代受難、為自由民主奮鬥的前輩，致上最深的敬意與感謝；如果不是他們甘冒風險和堅持信念，就不會有今天被世界稱為「亞洲民主燈塔」的台灣，他承諾會持續推動轉型正義。
賴總統指出，當前威權主義持續擴張，全球民主面臨嚴峻挑戰，但相信經歷過二二八、白色恐怖、美麗島事件的台灣，更明白自由與人權的可貴，也更有決心守護得來不易的成果。
賴總統說，台灣願意把對抗威權、爭取民主的經驗，分享給仍在威權陰影下生活的人們；也會堅守和平、人權與法治價值，與世界上理念相近的民主夥伴攜手抵抗威權侵擾，因為「民主」是台灣唯一的方向；台灣會堅定站在民主的最前線，讓人權與自由的普世價值，如同玉山的旭日穿透歷史陰霾，照亮台灣每一寸土地，也照亮全世界。
