影／從火辣網紅到嘉義青創領袖 柯莉絲汀將投入市議員選戰
嘉義知名網紅、自媒體經營者兼嘉義青創工商聯盟理事長柯莉絲汀（Kristy）昨日出席市警局防詐小尖兵活動時證實將投入明年嘉義市議員選舉。她表示，自己長期推廣嘉義、關注公益，如果能用更大的舞台幫助更多人，那就是值得嘗試的事情。她希望讓政治以更生活化的方式呈現，縮短民眾特別是年輕人對公共議題的距離。
外型亮眼、身材火辣的柯莉絲汀曾分享自己克服言語霸凌、憂鬱症，並藉由信仰與創業（如美食部落格、電商、娃娃機等）翻轉人生的經歷，現任嘉義青創工商聯盟理事長，致力於協助在地青年創業，為嘉義年輕族群中特別受到關注的在地意見領袖。
柯莉絲汀說，許多民眾對政治冷感，是因為資訊太複雜、形式太生硬，而她的優勢正是善於利用自媒體將公共訊息轉化為日常語言，未來若進入議會，希望能扮演政府與市民之間的溝通橋梁，讓政策更容易被理解與參與。至於將以何黨籍參選，她坦言尚未決定，會在理念明確後再做選擇；而選區部分，目前戶籍在西區，但東、西區皆在評估中。
外界關注她是否會與同樣具亮眼外型與網紅背景的現任市議員顏翎熹形成比較。她笑著表示，「大家說我們漂麗當然開心，但性格與風格不同，各有各的支持者。」她也強調自己從小在嘉義長大、生活圈深厚，相信能展現不同的接地氣風格。
談到青創工商聯盟的成立初衷，她說，嘉義許多店家因資源或時間有限，較難加入傳統大型社團，因此打造一個更柔性的青創平台，讓店家能彼此串聯與合作。目前聯盟已有近百家事業，包括阿岸米糕、阿潘肉包、樂檸漢堡等知名店家，一同透過分享、合作與互相推動，形塑嘉義在創業與產業上的新能量。她期盼未來若能走入議會，能持續投入青年創業、觀光、教育與公益，為嘉義帶來更多正向改變。
