稱戰時可上班遭圍剿！ 苗博雅深夜反擊：台灣投降我會第一批被殺

北市議員苗博雅日前直播指出，現代爆發戰爭除戰場外，仍可能維持上班上課引發爭議，有不少名嘴痛批苗搞不清楚狀況。苗昨深夜在社群以過去二戰、823砲戰為例，即便台灣遭攻擊社會仍有在運作，直言只因不符中共外宣說法，就遭側翼攻擊「很悲哀」，強調台灣若投降，自己一定是第一批被抓或被殺，「我不會跟你們一起投降」。

苗博雅感嘆，單純說出事實和常識，會被扭曲得面目全非，是這個國家的悲哀，她拿出國土面積只有台灣6成以色列為例，與敵對國家沒有海峽天險，但發生戰爭時，非交戰區還是要維持基本日常生活運作。

苗博雅說，當年823砲戰時，台灣本島仍正常運作，現在國內外兵推，還是有中共突襲奪取外島想定，若演變成中長期的僵持對峙，維持本島的基本日常運作更為重要，就算中共直接打本島，台灣在二戰時期1938-1945年間各地受到幾波盟軍大空襲，即便7年間在戰爭狀態，社會還是要運作。

苗博雅強調，世界上沒有兩場一模一樣的戰爭，必須為各種可能的情境做最完善準備，而中共打台灣的成本過高，目前採取策略是透過威嚇，讓台灣人相信「首戰即終戰」，在幾天之內全島就會毀滅，逼迫自願投降，任何不符合中共外宣說法，主張台灣能夠抵抗侵略，都會被攻擊。