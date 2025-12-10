稱戰時可上班遭圍剿！ 苗博雅深夜反擊：台灣投降我會第一批被殺

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市議員苗博雅日前直播指出，現代爆發戰爭除戰場外，仍可能維持上班上課引發爭議，昨晚間再發聲反擊。圖／取自苗博雅Threads
北市議員苗博雅日前直播指出，現代爆發戰爭除戰場外，仍可能維持上班上課引發爭議，昨晚間再發聲反擊。圖／取自苗博雅Threads

北市議員苗博雅日前直播指出，現代爆發戰爭除戰場外，仍可能維持上班上課引發爭議，有不少名嘴痛批苗搞不清楚狀況。苗昨深夜在社群以過去二戰、823砲戰為例，即便台灣遭攻擊社會仍有在運作，直言只因不符中共外宣說法，就遭側翼攻擊「很悲哀」，強調台灣若投降，自己一定是第一批被抓或被殺，「我不會跟你們一起投降」。

苗博雅感嘆，單純說出事實和常識，會被扭曲得面目全非，是這個國家的悲哀，她拿出國土面積只有台灣6成以色列為例，與敵對國家沒有海峽天險，但發生戰爭時，非交戰區還是要維持基本日常生活運作。

苗博雅說，當年823砲戰時，台灣本島仍正常運作，現在國內外兵推，還是有中共突襲奪取外島想定，若演變成中長期的僵持對峙，維持本島的基本日常運作更為重要，就算中共直接打本島，台灣在二戰時期1938-1945年間各地受到幾波盟軍大空襲，即便7年間在戰爭狀態，社會還是要運作。

苗博雅強調，世界上沒有兩場一模一樣的戰爭，必須為各種可能的情境做最完善準備，而中共打台灣的成本過高，目前採取策略是透過威嚇，讓台灣人相信「首戰即終戰」，在幾天之內全島就會毀滅，逼迫自願投降，任何不符合中共外宣說法，主張台灣能夠抵抗侵略，都會被攻擊。

苗博雅也反嗆攻擊他的網軍及名嘴，那些主張和談投降的人，等中共來拿了好處，馬上飛到美國依親去了，她和她的家人都沒有外國護照，「像我這樣的人，若台灣被中共佔領，絕對是第一批被抓甚至被殺的」，強調她絕對不會向中國投降。

北市議員苗博雅日前直播指出，現代爆發戰爭除戰場外，仍可能維持上班上課引發爭議，昨晚間再發聲反擊。本報資料照。
北市議員苗博雅日前直播指出，現代爆發戰爭除戰場外，仍可能維持上班上課引發爭議，昨晚間再發聲反擊。本報資料照。
北市議員苗博雅日前直播指出，現代爆發戰爭除戰場外，仍可能維持上班上課引發爭議，昨晚間再發聲反擊。圖／取自苗博雅Threads
北市議員苗博雅日前直播指出，現代爆發戰爭除戰場外，仍可能維持上班上課引發爭議，昨晚間再發聲反擊。圖／取自苗博雅Threads

中共 苗博雅 戰爭

延伸閱讀

苗博雅稱兩岸開戰台仍可正常上班課惹議 網轟：台烏國土差16倍…

衝擊連任！藍議員點綠營10人「夢幻隊」 蔣萬安4字形容王世堅

民調：近9成民眾對陸沒好感、不願統一 這年齡層對政府最不滿

批沈伯洋沒出息 羅智強：欺負陸配弱小 遇獵人卻裝可憐

相關新聞

稱我「中國（台灣）」…外交部全面檢視對南韓關係 提貿易逆差

南韓在電子入境申報單稱呼我為「中國（台灣）」，從二月迄今未改正，外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪昨在例行記者會表示，外交部...

南韓對我不當稱呼 藍委：光喊氣話 比不喊糟

針對南韓遲未回應不當稱呼我國一事，成功大學政治系教授王宏仁表示，這反映南韓政府採取比較保守的「一個中國」政策，對台灣沒有...

蔡英文籲強力肅貪綠能弊案 不能容忍不法牟利

前總統蔡英文7日深夜發文，二度談及能源轉型，她說，如果因為少數個案，使得光電產業遭到汙名化，進而停止發展綠能，將與全球趨...

助理費除罪提案惹議 韓國瑜：修法不該侵害國會助理權益

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法草案，將助理費改為由立委統籌運用，引發二百多名國會助理連署要求撤案。立法院長韓國瑜昨...

冷眼集／助理費修法粗枝大葉 藍別錯估情勢

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化草案，不只掀起黨內茶壺風暴，更在社會引發爭議，但國民黨立法院黨團並未幫踩煞車，反讓事件持...

稱戰時可上班遭圍剿！ 苗博雅深夜反擊：台灣投降我會第一批被殺

北市議員苗博雅日前直播指出，現代爆發戰爭除戰場外，仍可能維持上班上課引發爭議，有不少名嘴痛批苗搞不清楚狀況。苗昨深夜在社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。