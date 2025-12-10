聽新聞
南韓對我不當稱呼 藍委：光喊氣話 比不喊糟

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
國民黨立委馬文君。圖／馬文君提供

針對南韓遲未回應不當稱呼我國一事，成功大學政治系教授王宏仁表示，這反映南韓政府採取比較保守的「一個中國」政策，對台灣沒有這麼友善。

王宏仁表示，南韓總統李在明上台後，對中國的表態明顯，其親中立場就跟日本差很多；他分析，韓方一調整會變成無法跟中國交代，所以乾脆不要動。他說，南韓裝傻不回應，就會逼得台灣要採取行動，但他認為我方不會一下子拉高層級，不過也要適時採取強硬動作表態。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，外交部應繼續向南韓爭取，並檢視對韓關係；國際政治是現實殘酷的，我方除持續對南韓交涉，也要做好因應美國總統川普治下國際地緣政治的變化。

國民黨立委馬文君表示，這不是技術問題，是李在明上任後整體政治路線對中傾斜的結果，面臨包含南韓在內的國家遭遇中國壓力，在稱呼台灣時模糊化，我方需要的是策略反制。

馬文君說，台灣有晶片供應鏈的籌碼、也有經貿逆差可重新評估，旅遊與官方合作也都能調整強度。她說，台灣不是好欺負，但反應要有成本、有效果，而不是只喊氣話，否則比不喊更糟。

國民黨立委牛煦庭表示，中華民國的外交處境本就艱難，區域對立情勢若升高，各式各樣的壓迫就會變本加厲，執政黨當然要妥善處理，不能矮化國格，希望外交部拿出相應做法。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，南韓錯誤標示台灣不但不符合現實，也不尊重台灣主權與國際事實；台韓在半導體、供應鏈和區域安全上互為重要夥伴，但友誼應建立在相互尊重上，他支持外交部適時對整體台韓關係重新檢視，包括長期存在的貿易逆差，這不是指兩邊衝突升溫，而是希望雙邊合作更對等、更符合台灣利益。

