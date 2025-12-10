聽新聞
冷眼集／助理費修法粗枝大葉 藍別錯估情勢

聯合報／ 本報記者李成蔭林河名
國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法，引發爭議。圖／聯合報資料照片
國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法，引發爭議。圖／聯合報資料照片

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化草案，不只掀起黨內茶壺風暴，更在社會引發爭議，但國民黨立法院黨團並未幫踩煞車，反讓事件持續延燒；如今，不僅黨主席鄭麗文必須親自滅火，立法院長韓國瑜也為國會助理發聲，就怕還有人「呆呆向前衝」。

助理費問題被認為是「歷史共業」，政治人物觸法時有所聞。但這類歷史共業，往往也存在涉嫌違法的灰色地帶，啟動修法稍一不慎，恐被質疑是「因人修法」，引發軒然大波。例如，民進黨在二○二二年國會多數時也曾推動國務機要費除罪化，當時引發在野砲轟，社會雜音不斷，直指是為前總統陳水扁開後門。

如今，藍綠角色轉換，國民黨成為國會最大黨，提出類似的爭議法案，一旦被貼上「為特定人除罪」的標籤，不怕重蹈民進黨當年遭撻伐的後塵？

回到修法草案本身，無論國會或地方議會的助理費問題，本就有討論空間，只是法條如何修正，既要符合社會價值，又不能淪為為特定犯罪解套，必須精細拿捏；此次引爆爭議的關鍵在於，陳玉珍版本主張助理費由立委「統籌運用」且「不用檢據核銷」，遭外界質疑太寬鬆，甚至有「自肥」及因人設事之嫌，無怪連藍營內部都有人跳腳，友黨白營也不敢力挺。

況且，該版本說明欄還提到助理「工作內容並未局限於特定業務」，讓不少國會助理憂心未來工作更加五花八門，引爆全面反彈，甚至上告韓國瑜，準備周五在立院議場前抗議。

簡而言之，助理費除罪化雖可討論，但過於粗枝大葉的修法版本，已經「一秒激怒國會助理」，更被外界質疑修法背後動機不夠單純。雖然民進黨政府施政不力，藍白合作大有可為，但若在推動法案時不顧社會觀感，錯估情勢、樂觀過頭，不但自損監督力道，還恐衝擊後續選戰，豈可不懸崖勒馬？

