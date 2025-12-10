助理費除罪提案惹議 韓國瑜：修法不該侵害國會助理權益

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法草案，將助理費改為由立委統籌運用，引發二百多名國會助理連署要求撤案。立法院長韓國瑜昨傍晚發聲明指出，立法院尊重每一位委員的提案權，身為立法院長會全力捍衛國會助理權益，並告訴每一個黨團，任何修法都不該侵害國會助理工作權。

針對韓國瑜發出聲明，陳玉珍昨晚表示「當然不會撤案」；她說，韓院長聲明四平八穩，就是按照議事程序討論，她的提案本來對國會助理該有的權益都會保障，助理若有意見可以運用專業提出修正草案、修正動議，找立委幫忙提案，她也樂見法案多元討論。

國民黨立法院黨團則表示，任何修法，黨團都會廣納社會各界意見，與黨中央和韓國瑜院長充分溝通，由黨團大會做出共同決定。

陳玉珍提出助理費除罪化草案，主張助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引發國會助理炸鍋。立法院國會助理工會昨向韓國瑜遞交說帖，指修法將使現有公費助理頓失制度保障、規避法律監督，希望韓國瑜可以重視助理心聲。

另外，國會助理昨也發起「捍衛助理勞權、立即撤回提案」連署案，呼籲陳玉珍撤回法案，連署案多達二百多名助理連署。國會助理工會將在周五院會開會前，於議場前表達立場。

韓國瑜昨天傍晚發出聲明表示，尊重每位委員的提案權，國會助理是國會組成非常重要的一環、是國會運作不可或缺的重要夥伴，「更是我們立法院的家人」，身為立法院長始終秉持照顧立法院全體員工的責任精神，同樣也全力捍衛國會助理的權益，更會提醒每一個黨團，「任何修法都不該侵害損及國會助理的工作權益」，包括工作權、福利待遇及各項法定必要保障等。

陳玉珍表示，尊重國會助理工會行動與看法，她是經過謹慎研究才提出此案，助理工會要陳情或透過各自立委來表示意見，甚至提出法案、修正動議，都是公開可以討論的，她都歡迎討論。

眼見藍營掀起茶壺風暴，綠營也出招，民進黨籍司委會召委莊瑞雄昨變更議程，明將邀法務部、審計部、主計總處針對「八百萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案？」專題報告並備詢，並打算變更議程邀請勞動部長表達意見。民進黨團幹事長鍾佳濱表示，國會有一一三位立委，一年編列預算逾八點八億元，若依陳玉珍版本修法通過，立委一年可以多領約七八○萬元，更形同讓詐騙無罪。

民眾黨立委林國成昨表示，民眾黨團有意提出修法版本，重點就是堅持公款公用原則，同時也會尊重助理立場，但草案還在研議中，「我們的修法版本會比較中性」。